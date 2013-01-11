《环球企业家》专稿：银行联盟“试验田”

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30亿合作基金，功能不止是风险救助

文 《环球企业家》记者 沈旭文

伴随着民生银行行长洪崎及其他22家金融机构负责人依次在协议书上签字完毕，酝酿筹备近7个月之久的亚洲金融合作联盟（下称“亚联盟”）风险合作基金，于2012年12月中旬正式宣告成立。而据两家出资参与的城商行高管在签约现场透露，这笔首期募资额达30亿元的风险合作基金，其实际功能将不止于对基金参与方危机时期的风险救助，亦将成为亚联盟各参与方开展包括资产证券化在内的多项金融创新的“试验田”。

与此同时，外界有关该风险合作基金最大规模或达1500亿元的说法，更进一步增加了业界对亚联盟风险合作基金的想象空间。在23家金融机构高调宣示风险互助的背后，这一基金的实际规模、各机构的出资比例、该基金的日常运作模式以及进行金融创新的可行路径，无疑成为了外界关注的焦点所在。

借道信托

作为亚联盟成立以来最具实质性意义的举措之一，风险合作基金首期30亿元的募资额将由包括民生银行、包商银行、哈尔滨银行在内的23家金融机构共同分担，其中3亿元为各家参与机构以现金出资，剩余的27亿元则为各家机构承诺出资，即在该基金实际动用时再由各银行拿出现金。

在具体的出资份额上，根据该基金实施细则规定，基金的1个份额为1亿元人民币，按整数份额进行认缴；亚联盟风险管理委员会主任委员的认购起点为3个份额，副主任委员的认购起点为2个份额，其他会员的认购起点为1个份额。而据前述城商行高管透露，在全部30亿认购额中，民生银行认购5亿元，包商银行认购3亿元，其余金融机构大多认购1亿元。

值得注意的是，为了规避可能存在的法律障碍，亚联盟在内地及香港地区法律人士的协助下，特意为风险合作基金设计了以信托模式为法律基础的基本架构，并设计了“信托加委托”的分层基金结构。这一做法或将为此后国内银行间的跨行合作提供启发。

“亚联盟是作为非银行金融机构进行注册的，本身并不具备接受并存放银行自有资金的资格。但如果风险合作基金实质是一个信托，各成员机构出资实质还是与信托的账户管理行发生资金往来，那么就可以直接规避这个问题。”一家风险合作基金成员机构的风控部门高管表示。

也是基于同样的法律障碍，风险合作基金不能直接对银行进行同业拆借或是买入银行的信贷资产，而只能进行资金存放或是买入金融债。于是，在进行风险救助时，一旦救助行动无法在信托范围内完成，风险合作基金就循委托路径，委托其余出资金融机构出面，将当初“承诺出资”的款项以同业拆借、买入信贷资产乃至入股等形式注入待救助银行。

在日常运营中，除去现有的亚联盟风险管理委员会，风险合作基金本身还设置了秘书处、投资管理委员会等职能机构。按照参与机构此前的协商，这些常设机构也将分散在多家参与出资的银行。“秘书处会设在包商银行，投资管理委员会则会更多借助民生银行的资源。”一位亚联盟成员机构高管表示。

一位前述城商行高管则称，在风险合作基金的日常运作中，作为基金的账户管理行，民生银行不仅将派出风险管理团队参与此事，同时民生银行的金融市场部也将直接介入风险合作基金的日常管理。“3亿元的现金平时也是要保值增值的。民生银行给大家的承诺是尽量高出一般同业存款的收益，那具体就是买卖高收益的债券，或者进行其他低风险的金融市场业?务。”

资产证券化基石

“风险合作基金的核心目标是对成员机构进行突发情况和常规性的风险救助，但长远目标是希望以资产池的方式建立联盟间资产负债相互调剂互补的机制，为资产证券化积累基础资产。”民生银行行长助理石杰在基金成立仪式上作出了这样的表态。

对此，现场一位城商行高管的解释，或许更为直白地表明了亚联盟借助风险合作基金进行金融创新的基本方向。“基金要应对的风险中，有一种是结构性风险，具体就是存贷比、最大十家客户贷款比例或者同一客户贷款比例可能会达不到监管要求。这时就需要由风险合作基金通过某家成员机构，以购买信贷资产的形式，帮助待救助银行调节资产负债状况。这种救助行动结束后，救助基金就会由现在单纯的资金池，变成既有资金池，也有资产池。”这位高管表示，对这些资产进行资产证券化的尝试，将成为风险合作基金进行保值增值的重要途径。某种程度上讲，风险合作基金的信托属性，同样是为资产证券化的尝试预留空间。

不过，一位民生银行内部人士同样指出，进行资产证券化的尝试或许更大程度是“客观局势使然”。由于亚联盟多数成员都为城市商业银行，随着巴塞尔III监管标准在国内“落地”的日益临近，其遭遇“结构性风险”的可能性显然大为增加。在此局面下，亚联盟风险合作基金购买参与机构“正常类信贷资产”，几乎是必然会发生的状况。“几乎可以肯定，基金拿现金买资产的多，但成员银行主动要求从资产池买资产的会比较少。但是作为一个风险救助基金，必须保持足够的资金储备。所以把拿过来的信贷类资产，再以金融工具进行资金回笼，这也是必须要做的事情。”

在亚联盟风险合作基金预期的盈利来源中，除去一般性的资金存放收益、买入债券收益以及所谓救助手续费之外，基金还将谋求投资收益和股权收益。而在前述城商行高管看来，资产证券化收益是投资收益最具发展潜力的组成部分。“实际出资的3亿元，拿去做金融市场业务，收益还是比较有限的。但对资产证券化这种杠杆比较高的业务，情况就不一样。”