《环球企业家》专稿：方正金控大旗证券扛

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方正金控大旗证券扛

交叉销售效应待检验

文 《环球企业家》实习记者 陈文婧

北大方正集团有限公司（下称“方正集团”）董事长魏新曾用“双轮驱动”来形容实业金融并行的方正模式。而谈到公司治理之道，具有“铁腕书生”之称的魏新则称其为：经营权下放，控制权上收。

新年伊始，随着方正证券股份有限公司（下称“方正证券”）收购方正东亚信托有限责任公司（下称“方正东亚信托”）股权一事浮出水面，方正集团金融板块变得更加“证券独大”。

今年1月14日，方正集团与方正证券及方正证券全资子公司方正和生投资有限责任公司（下称方正和生）在长沙签署了附条件生效的《股权转让协议》，由方正证券和方正和生共同以现金28.55亿元向方正集团收购其持有的方正东亚信托70.01%的股权，其中方正证券以18.55亿元收购45.49%的股权，方正和生以10亿元收购24.52%的股权。

“这是集团战略投资的一部分，对于我们来讲，目前还没觉得有什么变化，生意照旧。”一位方正东亚信托内部人士对《环球企业家》记者说。

至此，方正集团已将期货、投资、基金、证券、信托几大金融子公司全部放在方正证券旗下，除此之外，方正证券还注资15亿元持有盛京银行8.12%的股份，加上方正集团控股的北大方正人寿，方正集团的全牌照金控之路已初具雏形。

保驾护航

在《方正证券股份有限公司关于股权收购暨关联交易的公告》中，还记录了双方在协议中商定的一个盈利补偿承诺：如方正东亚信托的股权在完成工商过户变更登记后连续三年（含过户当年）期内的任一年度的实际盈利数低于盈利预测数，当年实际盈利数与盈利预测数之间的差额部分，由转让方以税后现金的方式向受让方按照股权比例提供违约补偿以补足差额，并应于盈利预测的具体差异数额确定之日起10 个工作日内支付至受让方指定的银行账户。

股权发生变动之前，方正集团、东亚银行、武汉经济发展投资（集团）有限公司三家分别持有方正东亚信托的股权为70.01%、19.99%和10.00%。收购完成后，老东家方正集团手中的股权全部转至方正证券旗?下。

方正东亚信托前身是武汉国际信托投资公司，2010年1月起，方正集团等股东对其进行重组后正式开业，方正东亚信托原股东分别于2011年9月和2012年11月对其两度增资，直至目前的十亿注册资本。据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司提供的资产评估报告显示，截至2012年12月31日，方正东亚信托存续信托项目240个，存续受托资产规模714.87亿元，其中集合类信托187.36亿元，单一类信托527.51亿元，净利润4亿。

相较于其他信托公司，方正东亚信托的业绩算不上优秀，然而对于未来风云变化揣测颇多的信托市场而言，这份集团盈利补偿承诺的存在，让方正东亚信托2013年至2017年的业绩似乎变得“靠谱”。资产评估报告显示，方正东亚信托净利润预估数据分别为：5.6亿元、6.5亿元、7亿元、7.1亿元、7.2亿元。

“信托产品的销售情况受政策影响很大，方正东亚信托虽然是初出茅庐，目前来看规模上与其他几家成熟的信托公司差距甚远，但背靠集团金控的优势是得天独厚的。”一位投资界人士说。

证券扛旗

期货、证券、直投、基金、信托，这些子公司并不归集团直接管理，而是全部收在方正证券旗下，这恐怕是方正与其它正在打造金控格局的金融集团同业的不尽相同之处。

“这样是为了协同，集中管理。”谈及方正金控做法，一位方正集团内部人士说，“集团的子公司有很多，集中起来便于管理。金融产业这些年发展得很快，也是集团非常重视的领域。”

诚然，仅在2007年至2011年间，方正金融就给集团贡献了25个亿的利润。

随着泛资产管理时代来临，魏新深谙管控能力在当今多元化风险化的经济浪潮中是何等重要。仔细研究方正金融产业布局不难发现，自从2011年魏新接任方正集团董事长以来，以证券为核心的金融集团日渐凸显。

方正证券前身为浙江证券，后吸收合并泰阳证券（原为湖南省证券公司）而来，注册地为湖南长沙市，2011年8月10日公司在上海证券交易所成功实现A股主板上市，成为国内证券市场第7家IPO上市券商。

如果将方正证券比喻为一个台风眼，那么围绕着证券刮起的旋风要从2008年说起。

2008年3月，方正期货完成合并，由方正证券控股85%。

2009年2月，方正证券以66.7%的出资比例，与瑞士信贷共同出资设立中外合资证券公司—瑞信方正证券有限责任公司 。

2010年8月，方正和生投资有限责任公司成立，由方正证券100%控股。

2011年7月，首家大陆与台湾地区合资的基金管理公司—方正富邦基金管理有限公司设立。方正证券目前对其控股66.7%。

2011年9月，方正证券投资15亿元参股盛京银行，占股8.12%。

2012年3月，证监会核准方正证券以自有资金1亿元港币作为出资，在香港设立方正证券（香港）金融控股有限公司。

2013年1月，方正证券率方正和生从老东家方正集团手中购买方正东亚信托70.01%的股份。

短短几年时间，方正集团金控的战场已经基本摆好，方正证券犹如“大将军”欲带领众人杀出一条金控之路，摆在他们面前的将是到2016年的一个新挑战：集团总收入1200亿，净资产1000亿，净利润超100?亿。

交叉多赢

“你们获批了吗？”从2012年末到现在，经常有证券公司同业见面如此互相询问。

2012年11月12日，中国证监会公布了《证券公司代销金融产品管理规定》，证券公司可以代销在境内发行，并经国家有关部门或者其授权机构批准或者备案的各类金融产品。公告发出后，各家券商纷纷申请代销金融产品的资格。刚刚将信托纳入旗下的方正证券于2013年1月21日也决定申请代销金融产品资?格。