《环球企业家》专稿：另一个汇丰

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在光鲜的外表下，隐藏着黑色的躯体，这是一个令人陌生的汇丰，也可能是另一个真实的汇丰？

文 《环球企业家》实习记者 陈文婧

毒贩拎着与银行柜台窗口一样大的现金箱子去存款；40亿美元现钞由直升飞机从墨西哥向美国非法运送；2.5万笔非法交易，涉及金额约160亿美元，来自大毒枭、黑社会、恐怖组织……

这不是电影《007》、《碟中谍》中的刺激桥段，而是美国司法部对全球最大规模金融服务机构之一的“汇丰银行（HSBC）”多年来频繁染指的洗钱案件的指控。最终汇丰银行付出了19.21亿美元的代价与美国司法部达成和解。

2012年12月11日，美国司法部宣布汇丰违反三部法律，即“银行安全法(BSA)”、“国际紧急经济权利法 （IEEPA)”以及“敌对贸易法(TWEA)”，双方签订延缓起诉协议，汇丰支付12.56亿美元罚金，其中美国司法部分得8.81亿，（OFAC）美国财政部海外资产控制办公室分得3.75亿；汇丰同时支付6.65亿美元的民事赔偿，分别是OCC(美国货币监理署) 及FinCEN（打击金融犯罪中心）5亿，美联储1.65亿，共计19.21亿美元。并没有如外界揣测的依法吊销执照，重大金融机构洗钱案件就这样“私了”了。

美国参议院针对汇丰反洗钱出具的340页报告中显示，早在2008年2月27日，汇丰墨西哥前任反洗钱负责人巴罗索（Leopoldo R. Barroso）在离职谈话中对时任汇丰控股首席合规官的戴维·巴格利谏言：墨西哥60%-70%的黑钱由汇丰银行洗白，高层领导没有重视反洗钱工作，而是更看重利益，汇丰银行面临刑事制裁是迟早的事情。最终巴格利为自己的不以为然付出了引咎辞职的代价。

美国参议院指责汇丰为追逐利润，管理层不断妥协，帮助其客户从墨西哥、伊朗、开曼群岛、沙特和叙利亚等全球“最危险、最神秘的角落”转移资金。

依据美国司法部报告，涉及的大毒枭包括墨西哥锡那罗亚贩毒集团(Sinaloa Cartel)和哥伦比亚北河谷卡特尔贩毒集团(Norte del Valle Cartel)，仅这两大贩毒集团通过汇丰洗白的资金就高达8.81亿美元，甚至2007年落网的墨西哥头号华裔大毒枭叶真理(Zhenli Ye Gon)也是汇丰银行的长期客户。

一再纵容

“国际上对于反洗钱通用的标准是反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的《四十项建议》。”一位国内反洗钱专家称，“墨西哥和中东一些频繁涉及恐怖组织融资、贩毒、黑社会、走私的国家都是要重点审查、实行强化措施的，显然汇丰没有严格执行FATF的规定。”

古巴、叙利亚、伊朗、苏丹以及北韩均为OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）名单上禁止贸易的国家。然而汇丰的外部审计得出，汇丰美国在2001年至2007年间，至少操纵了2.8万笔敏感交易，共计197亿美元，其中2.5万笔涉及伊朗，其余3千笔与其他OFAC禁止的国家与个人有关。

另外，汇丰银行美国分行在明知日本区域性银行—富山县北陆银行(Hokuriku Bank) 涉及可疑活动的情况下，仍为其兑付了超过2.9亿美元的大额美元旅行支票。2008年，在美国货币监理署(OCC)的压力下，汇丰一度停止兑付旅行支票的服务。此后汇丰一直与其藕断丝连，直到2012年，参议院质询该账户时，汇丰才最终将其关闭。

与汇丰联系更为长久的拉吉哈银行步子可能更大，这家涉足恐怖主义融资的银行在2004年被美国政府列入黑名单。汇丰只是象征性地发了声明表示已与其“一刀两断”。2005年开始,双方一直有业务往来，拉吉哈银行的资金在汇丰大额资金划拨平台上来去自由。2006年拉吉哈银行在汇丰美国的现钞账户重新建立。而汇丰香港在2009年拿到汇丰美国的授权，为拉吉哈银行开立账户，每月为其提供额外价值460万美元的非美元货币现钞，包括泰铢、印度卢比和港币。

人力削减

美国司法部报告指出，在2006至2010年间，汇丰美国反洗钱部门严重人手不足，导致无法有效监控从其他分支机构转入的可疑交易。尤其是汇丰墨西哥，这是汇丰美国最大的黑钱来源。参议院报告中提到，仅在2007至2008短短两年间，汇丰墨西哥就运送了70亿美金，多个警告信号显示，这些钱来自毒品卡特尔，通过这样的途径再将利润返还至美国。

在洗钱活动最密集的2007年，汇丰银行高层声称为了“削减成本，提高股权收益”，而指示其反洗钱部门“冻结”工作人员规模。

2008年失望透顶的巴罗索告诉巴格利，目前大家每天加班，仍然无法及时分析处理各项迫在眉睫的反洗钱事宜，至少还需要35个人员编制。

上述反洗钱专家指出：“再先进的系统都无法完全代替人力，在哪个国家都一样，根本还是靠人。汇丰内控疏漏的根源还是高层没有引起足够重视，面对高风险客户，一线反洗钱专员没有权利决定是否开展业务，需要向高层汇报，汇丰高层很清楚一些高风险客户的业务是不能碰的，但在利益面前，经常会怀着侥幸心理，如果强化审查，一些客户就拿不下了。”

汇丰美国行政总裁唐爱韵(Irene Dorner)在2012年7月17日的听证会上为此事致歉，称汇丰在2009至2010年间，将反洗钱方面的开支增加了九倍，目前已有892名全职反洗钱合规专员。

系统疏漏

美国司法部报告显示，尽管证据表明汇丰多数大额洗钱交易与墨西哥有关，但汇丰美国难辞其咎。原因是，在2006至2009年间，汇丰美国在反洗钱风险种类中，将墨西哥定位为“标准”。这是该银行国家风险评级中的最低水平。

汇丰美国的监控疏漏，导致6700多亿美元的电汇交易和超过94亿美元的购入交易由汇丰墨西哥转至汇丰美国，而没有通过内部审查。美国司法部指出，正是如此松懈的反洗钱监控，让汇丰成为了贩毒集团和洗钱组织的首选金融机构。

由于各国和地区的监管法规各不相同，汇丰又将自身的合规标准划分为三个层次：首先是集团合规标准，适用于汇丰集团的所有机构，是最基本的原则性的规定，其次是各条业务线或功能块的合规标准，最后是各地分支机构根据当地监管法规和市场环境制定的更具操作性的地方合规标准。

大成律师事务所合伙人卿正科指出：“虽然世界各地反洗钱标准的具体界定可能不完全一样，但是，国际上具有反洗钱相关的国际公约和原则性规定。国际公约在争取统一反洗钱标准外，也兼顾属地原则，即各国各地具有自己的反洗钱法律法规，各地立法上的差异可能会被犯罪集团利用。但无论如何，作为金融机构，给高风险可疑客户设立账户或提供协助本身就可能涉嫌违法违规操作，可能面临刑事或民事制裁。”

汇丰墨西哥1980年在开曼群岛设立了空壳分支机构（HSBC Mexico S.A），没有办公室，没有员工，但在2008年顶峰时期却开立了近6万个客户账户，涉及5万个客户，21亿美元资金，其中15%的账户客户信息缺失。

为规避OFAC监管，汇丰变通采用了掉头交易（U-turn transactions）的方式进行直接拨付。具体方式为，通过离岸的分支机构或其他代理行，以电汇等方式参与转账，以此实现与OFAC禁止贸易的国家进行业务往来。