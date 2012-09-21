《环球企业家》专稿：互联网改造金融：开始了

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互联网改造金融：开始了

8月24日，中国平安中报业绩发布会上，集团董事长马明哲对外界盛传的其与腾讯马化腾、阿里巴巴马云携手谋划在上海成立一家合资公司的消息予以确认，表示三家机构或将共同探索保险业务的新路径

《环球企业家》记者 沈旭文 廖灵君

暑热未去的八月，电商们用各种各样的故事吸引了一大群蜂拥而至的围观者，从京东，到苏宁，再到国美，而家底殷实的阿里巴巴更带来一次不小的震动。

8月24日，中国平安中报业绩发布会上，集团董事长马明哲对外界盛传的其与腾讯马化腾、阿里巴巴马云携手谋划在上海成立一家合资公司的消息予以确认，表示三家机构或将共同探索保险业务的新路径。

此前，互联网试水金融已在多方面露出端倪，但是由来自不同行业的翘楚共谋一事却属首次，三家机构分别代表了金融机构、网络企业客户和网络个人客户，如此大张旗鼓的联合暗含的深意让业内外惊诧不已。

平安、阿里巴巴、腾讯各自将在合作中扮演什麽角色？这种合作将以何种形式展开？三家公司如何发挥自己的特长为合作助力？如何保证新业务的持续性及盈利能力？金融市场格局又会因此发生何种变化……但是，种种疑问却因为三方默契的语焉不详显得更加扑朔迷离。

三马布局

尽管马明哲在发布会上 公开了三马合作的重磅消息，但记者在第一时间与腾讯、阿里巴巴部分中高层管理人员联系时，对方却表示对此事“感到错愕”。一位腾讯内部人士的表态就颇具代表性：“这件事应该是最高层之间有共识，还没有在公司层面进行审议，至于是否像平安所说，已经进展到申报阶段，从我们这边来看，应该还在沟通中。”

对此，阿里巴巴旗下阿里金融负责人王彤亦表示尚不知情，但是比较确定的一点是，目前“三马”合作的业务尚未考虑配置在已有的阿里金融之下，“阿里金融只做贷款，其他的事还没有听说”。

那麽，阿里巴巴是否要为这次合作新开一个专门的负责部门？若果真如此，马云对这次合作的布局与投入可谓认真而巨大。

腾讯和阿里巴巴另一个不便明言的隐忧便是三方共同组建公司的控制权问题。按照马明哲的表述及平安集团一位高管证实，三方组建的新公司将是一个独立运作的股权实体，但三方在其中各自所占的股权比例至今仍是一团迷雾。

一位接近腾讯的互联网资深人士分析，作为金融领域的新手，透过新公司向平安学习“金融的玩法”是“阿里巴巴和腾讯切入金融领域的捷径”。因此即便新公司运营由平安主导，“剩下的二马也不会有很大意见”。

“即便三家股权比例一致，这家公司归根到底是个金融企业，尤其是要引入保险研发的话，那麽平安从中起主导作用是不可避免的。”一家网上保险代理网站CEO认为，但是如果真的由平安主导，“腾讯和阿里巴巴也不会做亏本生意，不可能拿太多优质资源为别人所用。”

而此前亦有媒体报导平安在新公司只占15%的股权，此数据未得到马明哲的回应。一位腾讯电商业务的负责人表示，主要投资来自阿里巴巴，主导权可能也在阿里，腾讯在其中起的作用会比较有限。

各方对於事态进展各自不同的表述，似乎也说明了“三马”合作一事上，三方步调乃至认知并不一致的微妙情势，但越来越明晰的一点在於，阿里巴巴似乎有更大的动力来推进合作事宜。但是，这样的合作从来就不是一厢情愿的事情，阿里巴巴、腾讯和平安能从对方获得怎样的支持还是一个未知数。

对於马云来说，数年前阿里巴巴与建行的合作至今仍历历在目，分手後阿里巴巴小额贷款公司风生水起，建行善融商务电商平台奋起直追，不禁让人感叹互联网与金融交叉结合的巨大魅力和广阔前景。

所以还有一个可能的结果是，一旦阿里巴巴和腾讯“学成”，三方合作极有可能解体，三大巨头或许会各自招兵买马，在互联网保险、研发销售乃至整个互联网金融领域展开混战。

有限合作

“三马进行合作，看上去可以很明显地进行优势互补，实际运作要远比纸面上的构想艰难。”上述互联网资深人士表示，三方都有自己的算盘，最多只会进行有限合作，但合作本身却可能触动互联网金融这个行业的链式反应。

在一位中国人保上海分公司人士看来，三方未来可能的合作形式或许有两种，一种是传统型，平安出产品和售後，阿里巴巴和腾讯出客户，并打通现有的电商平台；还有一种是创新型，根据客户在阿里巴巴和腾讯上的商业交易行为，三方设立新公司为其提供相应的保险产品，“就像买机票时搭售航空意外险那样，混合销售”。

实际上，若三方合作只停留在保险销售层面，则“兴奋点有限”，但若涉及到针对网络虚拟财产的保险产品创新，则会在互联网金融领域开创一个巨大的新市场。

前述互联网资深人士则认为，目前支付宝部分发挥了保险的功能，只是并不完备，如果平安把现实中保险产品的开发实力应用到网络虚拟领域，那麽腾讯和阿里巴巴的用户则是现成的目标客户群，“这给人很大的想象空间”。

对此，一位腾讯电商业务负责人坦言：“在三家企业中，腾讯在金融领域的实践经验和人才储备都是最薄弱的，最大的优势在於用户资源，但不可能对三方组建的新公司完全开放，最多会拿出一部分，比如财付通、拍拍或者QQ团购的用户资源。”

另一方面，由於腾讯和阿里巴巴本就在第三方支付领域存在竞争关系，双方又会向新组建的企业中注入多少渠道资源，恐怕同样会是一场艰难博弈。

在8月24日的业绩发布会上，马明哲曾明确表示，和腾讯、阿里巴巴合作搭建的新平台，将是一家主营保险业务的互联网金融产品销售公司，平安将和腾讯、阿里巴巴结合双方优势开辟保险销售新渠道。

但是，据腾讯旗下第三方支付公司财付通一位相关业务负责人介绍，财付通早已和中国人寿、中国平安、泰康人寿和阳光保险等公司展开密切合作，不仅为这些保险企业的网上销售渠道提供支付服务，亦在财付通的QQ钱包和生活应用平台上与保险公司进行合作营销，销售相关产品。