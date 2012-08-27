《环球企业家》专稿：雷军的流年

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我对成功的理解是超越自己的能力，不要羡慕别人的成功。办一家伟大的公司，最重要的是要有美誉度吧，小米不要做平庸的公司，而是一个爱憎分明的公司。

曾宪超

8月16日，北京798，神秘的小米手机2代揭开了面纱。而他的主人，小米科技创始人兼CEO雷军要比一年前此刻小米手机问世时沧桑不少，也更显平静。

是发烧膜拜也好，是口水漫天也好，是毁誉参半也好，是爱恨交加也罢。小米手机问世以来，这一切伴随一路的软性情感纷争，让观战者难以定论。但一年以来，在智能手机普及的这场战役中，小米自己给出了两个硬数字：一代手机销量超过350万台，公司估值逾40亿。

“米1的这一个循环我认为我们打了极好的一仗，数字说明了那样一群用户对我们产品的认可。”雷军在接受《环球企业家》专访时说。历经过金山CEO、三年风投之後於两年前再创业，他说他不想做一家平庸的公司。小米走到现在，在雷军自己看来“是一家爱憎分明的公司”。

不平庸，听上去很美。雷军手中也打出了四张牌：MIUI，米聊，硬件，小米网，而据说接下去的一年，还将打出三张牌。

但面对着智能机领域涌入急速增加的竞争者，面对“铁人三项”各自所需的持续研发升级，在第一场战役之後小米面对着漫漫长征路。雷军说，“我们今天还谈不上成功，小米要想成功的话，还要花上好几年时间做产品才行。”

从金山到小米，一同出来共同创立小米的人说雷军和之前相比从容了很多。但在此刻，小米一代到二代的更新换代之时，我们面前的雷军显然是有很多带着激动想要表达的东西，比如曾设想过的失败，以及或将实现的伟大。

这是这一年的故事，更联系着过去和未来—雷军这次是否真的会不平庸，是否会真正成为中国乃至全球互联网业界的领军者？被戏称为“雷布斯”的他，已经没有偶像可学，有的，只是做他自己。

第一年：做四件大事

离开金山CEO一职时，雷军在辞职信上写下了“壮志不改，雄心犹在”。尽管之後做了三年天使投资，但内心里，他做实体公司的想法一直在。

当三年後的某一天认真考虑到再创业时，雷军突然发现这是一个艰难的决定，做不做，做什麽，如何做。与友人通了一夜电话把三部手机打到没电後，雷军决定：做！做手机！在试水各种APP并做了一年MIUI积累了大批发烧友後，2011年7月12日，小米手机创始团队正式宣布进军智能手机市场。

2012年以来，小米经过七轮预订购买，总销售量超过350万，被行业内外视为“奇迹”。雷军在接受《环球企业家》专访时回顾称，“小米成长最迅猛的是第一年。那一年我们隐姓埋名，外界不知道我们做什麽，但我们完成了四件大事。”

“四件大事”其一便是他下定决心重新创业。过了三年不求人的“天使”生活後，心理上的突破在他看来并不是一件容易事，他说他对创业“有敬畏心”。

然後是搭建团队，尤其是找硬件人才。再之後说服供应链厂商，夏普、高通包括富士康，一开始合作时因为无法给出销量数据，雷军说他给出了天文数字的价钱，当是花钱买了入场券。而且供应链很复杂，几乎每个星期都有意外。到了组织生产架构服务体系时，各种赞扬声骂声也来了，跟随产品一起，这时小米开始真正在看得见的市场上登场亮相。

“我觉得第一年成就感是最强的，没有人了解你，没有人关注你。这一年很专心，每天关起门琢磨产品，还构建了小米的整个商业体系，就是‘铁人三项’。”雷军说。

融最早一批资时，雷军去了两家基金。第一家20个人就把他们问得体无完肤，对这种新的公司形态其实谁都给不出一个定论。到了第二家，VC和他们聊得唯一一项也是“铁人三项”该怎麽融合。直到此次六月的2亿融资，在“铁人三项”的新形态下，给小米增加了抗风险的能力。

三年的风投生活让雷军认为“失败是常态，95%的创业都会失败，我没一定认为自己就是那5%。”那一年中，小米做好了随时死掉的准备。

前两年雷军预计是找不到北或者干砸。他说风投做到後来他最在意看的是团队，对市场的认识也比从前全面。2010年4月6号小米公司注册，6月1号开始开发MIUI，到了7月，雷军直觉这方向是对的，于是决定把MIUI一直做下去。在四月到六月练手找方向的时候，小米的一群工程师甚至连电池都琢磨过，还做了一批APP。最终整个团队对於做MIUI达成了共识。2011年中，MIUI积累了数量相当的“发烧友”正式进军智能手机市场，但他们没有在市场舆论上激起过多涟漪，直到一年後。

一款低端手机首次推出卖100万部尚且不易，定位於高端机的小米在2012年创下了350万的战绩。对比小米的时间表，这提前了至少半年，但也提前把它抛向舆论的风口浪尖。被指产能不足、产品设计缺陷、售後机制滞後、搞饥饿营销等，抱怨一度让雷军沮丧，与此同时是内部团队急速扩张带来的巨大压力，小米最多的一周进了50名新员工。

雷军说庆幸起码一开始是低调度过的，“很多人一开始就很高调，其实是给自己上套，让外界所有人都拿放大镜看着你。”

MIUI时代刚开始时小米用户都是按个数数的，只有200来人，但最开始的第一年，目标单纯，只要盯着产品和商业模式，而且外界不知道你在做什麽，你也不会介意外面出了个多新多牛的产品。

现在，在手机曝光并获得极大关注度和市场份额之後，雷军说希望“可开可不开的会不开，可见可不见的人不见，可干可不干的事不干。”但做企业很多时候要求人，学会拒绝别人的请求很难，但最後人家还是看你是不是做成事情。“小米还是应当静心做几年产品，像第一年那个状态。”

新一年：补哪些短板

雷军说，经过这些年的几次角色转变，他现在的认识是“第一产品，第二用户，第三招人，招最优秀的人”。

小米走过米1时代，成为夏普在中国手机行业最大客户，今年第二季度小米向高通支付了将近一亿美金的芯片和专利费。雷军很自豪小米成了高通在中国所有客户的前三，高端芯片第一。到了现在这个节点，回过头看，雷军认为逻辑是MIUI先获得认可，再说服消费者和供应商做了手机。

不得不说，小米最初的一批用户，多数为MIUI FANS，也是最核心的米粉，在手机之前，他们已经在MIUI平台上陪着小米试验了50多个星期的软件。小米做MIUI时找了很多发烧友刷机，雷军说在MIUI上的投入是超出大家想象的。但手机真正上市之後强调硬件比较多，是因为他本人做了二十多年移动互联网。软件、硬件、互联网，小米一路过来这一路上这三项是互为依存一体发展的。

但是当硬件发展起来以後，雷军说他了解了为什麽硬件公司做不好软件，硬件的压力是一种无形的压力。十二到十四周的提前预订期，看的永远是三个半月後的产量，过程中任何环节出错都会造成库存，很多公司就是被库存压得喘不过气甚至死在这里。硬件上的很多事情让人很难心无旁骛在软件上，巨大压力也让你静不下来。“所以我觉得当老板要有克制精神，心态要好。”

从在金山做软件到小米三项合一，很长一段时间雷军一直在适应硬件的心态和感受，最後他总结说，目标是目标，但做100万应当做好卖出70万台的心理准备，再不行就卖50万也挺好的，如果非要强求120万台，最後就库存了，包括同行诋毁的时候都容易造成之前没预计到的库存。雷军觉得核心问题是应该有个心理目标，卖到哪个量其实已经足够了。

“集中精力在软件，硬件悠着点，会好一些。”雷军说米1的第一个循环过来，他终於了解了硬件怎麽做，反过来要把小米做好，两个都重要，软件是整个硬件的灵魂。

这一年，雷军说在做硬件上比开始时自信很多。小米手机刚开始决定做硬件时公司掌握不少DESIGHHOUSE，但现在打算找一帮懂硬件的人，全部掌握了自己做。因为最大的风险是质量不可控，很多公司死在ODM上。

接下来小米同样要自己做的还有电子商务。一开始想的是轻装上阵，比如找凡客、京东，但如果定制价格要持续惊艳，电商是成本控制中很重要的环节，所以把价格压下来长远来说做电商是必须的。而现金流方面据称目前90%是在线支付。

雷军仍然坚持小米手机未来不靠硬件赚钱的模式，而是主要走互联网增值业务的方式，小米.com将会是非常重要的一个组成部分。小米.com除了承担电商渠道外也会是业务的重要组成。目前小米的增值服务主要在周边配件、文化产品和小米社区，用户论坛目前将近400万注册用户，有绑定电子商务的超过150万。硬件和电商两块服务，雷军认为小米自己来做才能做得好。

现在雷军最头痛的还是仓储和物流压力。有时是24小时发货，有时从凡客等处借工人用。现在小米主要用三家物流：凡客如风达、顺丰和中国邮政EMS。5月1日，小米自有的上海1000平米和深圳4300平米的仓库建设开始启动，预计会在8月份投入运作，规划一天可发35000单。但小米之家的步伐却远没有当初设想的快。

创立小米这两年，雷军说自己一直像在梦里一样，他对成功的理解是“超越自己的能力，不要羡慕别人的成功。”小米模式是否能够被复制被超越，他觉得要按照自己步子走就好，不要因为市场的风吹草动乱了节奏。

这些年：从容与中庸

对比当年在金山时，雷军说不再事必躬亲了，金山时天天举行早会，现在小米不开会。他说每个阶段他只抓重要的事，比如最近，只抓墙纸，选一张好的作为手机背景的照片，难。

如果确如他所说，那在这些年里，雷军确实变从容了许多。

同时从金山出来的小米科技副总裁黎万强说，当时金山没有小米这样复杂的公司架构，但是雷军很焦虑很拼命。“对於这个行业的趋势，雷总看得比较明白。手机和PC会有PK，计算中心会迁移，所以任何一家应用厂商都不能忽视手机这个平台。技术的变革带来很大想象力，交互模式会发生很大变化。”黎说。金山之後又做了三年风投，对於市场，雷军的判断和驾驭能力应比从前提高了，人也平和了一些。

“做事情要克制一下，要限制速度。很多再创业者觉得当一件事做成，件件事能做成。小米今天还谈不上多成功，希望大家都能克制能够专注。无关的事尽量少考虑。我们还有很多事做得有点多。”雷军说他现在还是很难有周末，除了想手机的事，金山也占了一部分时间，投资公司的一些管理也要继续。

他希望在小米上做最核心的事情，把时间花得很有效率，太忙就静不下心来。“这麽多年过来，我更坚信创业要看人。”雷军说，真正的创业者不会只有在有好机会时才去创业，而是一直挡得住压力并享受做成一件事情过程中的乐趣。对於小米这次创业，他说自己整体感受挺好的。工作压力很大，但幸福指数比以前要高很多。

谈到前不久轰轰烈烈的“小米360大战”，雷军说在微博上公开感谢过周鸿了，为什麽这麽做呢，他笑称骂人也是需要学习的，在小米取得一些成绩时周老板跳出来把大家骂了一顿，让大家都平静了，回到人间觉得漫漫长征路，太多要学习。雷军说两年前他就觉得自己做什麽都一定会被周鸿关注，因为周鸿很聪明很能干，但目标定得是过高了，但永远在挑战自己这点值得学习。

危机公关、产能不足、各种被骂、各种改善，同时也有那麽多米粉狂热簇拥。雷军说：“办一家好的公司，最重要的还是要有美誉度吧，至少有一群人要说好。慢慢来，反正我不想做一家平庸的公司，小米不是一家平庸的公司。”