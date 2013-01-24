《环球企业家》专稿：倪开禄自救

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跑路传闻，银行抽贷，如何挽救危局

文 《环球企业家》见习记者 张力

资本市场的光伏企业从来不缺故事，倪开禄万万没有想到，自己一夜之间会成了“名人”，但这种名人效应给企业带来的是巨大的危机。

1月12日晚8点，《环球企业家》记者在洛阳下辖县级市偃师见到了连日奔波的超日太阳董事长倪开禄，超日太阳最大子公司上海超日(洛阳)太阳能有限公司（下称“洛阳超日”）坐落在偃师市的工业园区。

这天早上9点，倪从上海赶到洛阳，开始一天的接待工作，包括洛阳市市委书记、市长、工业园区党委书记等地方政府人士，光大、浦发、中信、洛阳银行等银行地方分支行人士以及偃师市农村信用合作联社的负责人。

“今天两个事情，一是跟有贷款业务的银行做交流沟通，消除他们的恐慌情绪；二是跟市里的领导做工作汇报，希望他们对洛阳超日提供支持帮助。”倪说。此时的倪一连疲态，歪躺在沙发上，眼睛微闭。“领导对我们还是比较认可的，他们的观点是大家都不要采取极端行动，对超日要继续支持，光大、中信、浦发、洛阳银行、偃师农信社也都表达了积极态度，这是我们交流后的结果。”在倪看来， 他已经初步达到了此行的目的。

有关倪开禄跑路的消息疯传之后，银行机构出现恐慌，偃师农信社甚至采取诉讼的方式保全资产。“农信社的贷款时间还没到期，这是恐慌造成的，现在我来了，他们也就放心了。”倪说。

对于跑路，倪回忆，自己本来12月底回国，但由于在谈一个很大的项目费了很多时间，“期间，上海本地有家银行来找我，找不到，员工就稀里糊涂说老板不在，然后一传二、二传三，就传成我本人跑路了，不得不1月3号赶紧回来”。

处理完被倪视为能够解决燃眉之急的青海电站的事后，倪于1月10号晚上回到上海。11日上午，证监会、上海证监局、上海高级人民法院、上海银监局、深交所、上海市政府和奉贤区政府召开了针对超日太阳的第三次协调会，将超日太阳的问题定位为流动性问题。“洛阳没有协调安排，所以我自己过来跟银行协调，银行要是再这么抽贷超日太阳必死无疑。”倪说。

倪开禄表示：“我现在的精力主要放在交流沟通工作上，如果银行不再抽贷，海外电站变卖顺利，流动性问题就解决了。”

流动性危机

“过去这一年我的感觉是，自己就像个消防队长。”倪开禄说，“我们基本都是6个月到1年的流动性贷款，没有长期的，我们就吃亏在这里。”

超日太阳此前发布公告称，目前公司有3.8亿逾期贷款。“除了1亿的票据无法展期外，其他目前基本展期了。”倪开禄表示。

超日洛阳净资产有15亿元，占到整个超日太阳的三分之二，总资产20亿元，其中4.7亿元的银行贷款。倪说，贷款占比不到四分之一，已经很轻了。这些贷款中，小额部分已经到期。“到期的基本都愿意做展期，但1笔1000万元的到期票据无法展期，其他没有到期的也表示愿意继续合作。”倪说。

其中，洛阳银行1亿贷款，有5000万已经到期，到期部分的展期手续已经办好。《环球企业家》掌握的资料显示，洛阳超日可能利用洛阳银行的贷款为员工发放工资。

跑路传闻引爆后，洛阳当地债权人纷纷上门，以偃师农信社表现最为积极。当地农信社对超日太阳共有两笔贷款，一笔是放给洛阳超日，一笔是放给超日太阳同样位于偃师工业园区的另一家子公司洛阳赛阳硅业有限公司，一共6750万元。

这两笔贷款均没有到期，但信用社却第一家通过法院诉讼冻结了房产证和土地证，这同时也引起了当地其他金融机构的恐慌，纷纷上门要求保全资产。目前资产主要被三家机构冻结。

“这是恐慌造成的结果，现在我来了，他们也很开心。”倪说，“如果不是行业这么糟糕，银行也不会这么恐慌，这些贷款大部分他们都是主动上门给我放的，当时他们看好行业，看好企业，也看好我本人。”

在倪看来，银行抽贷对企业产生的影响足以致命，“可能在行业内我们是被抽贷比重是最高的，我从一家海外上市公司的老板那里了解到，他们将近30个亿的贷款，只收了2个亿，我们24个亿，被收掉了8个亿，整整三分之一。”

《环球企业家》获悉，招商银行洛阳分行在2012年10月份抽掉了1个亿的贷款。当时招行承诺还掉之后再放出来，并设置了一个条件，要求洛阳超日必须要一家招行指定的担保公司做担保才能继续放款。 “我提出用朋友的资产做抵押贷，招行不同意，一定要担保公司担保。当时我也觉得奇怪，这样就先还了5000万，随后再还了3000万、2000万，后来才知道这家担保公司有个章程，就是对亏损企业不做担保，而我们2011年亏损，感觉这是银行故意给我们做的安排，就是不想放款。”倪说。

今年3月7日，超日太阳去年发行的10亿元债券将迎来第一个还息日，总共有8900万，倪并不担心，“电站卖了马上就还上了”。

致乱之由

“本来我们的客户安排去年10、11、12三个月要进来10个亿，但只进来1个亿，银行再收掉了8个亿，所以去国外了解到底是什么情况，原来是银行贷款都没下来。”倪说。

超日太阳当初涉足电站业务，正是看准了电站业务是光伏行业的唯一盈利业务，但很多事情也是倪之前没有预料到的，“我没想到电站的回款周期会这么长；没想到银行的抽贷会这么严重；没想到会有这么多政治风险因素爆发。”

由于欧债危机蔓延，银行流动性变差，贷款滞后，“一般并网后半个月就能贷款，从2012年6月30日到现在并网6个月了，客户还没拿到贷款，这也就影响了我们的账款回收。”

倪表示，让超日太阳陷入流动性危机泥潭的重要推力是政治风险。

一是2012年上半年，希腊40兆瓦的电站项目，由于希腊当时要退出欧元区，所以国开行不敢再做项目贷款，上半年一直观望，直到6月份政国开行重新启动了尽调程序，到最后国开行同意放款已经接近年末。

“但我们一些项目是等不及的，只能是用自己的资金，上半年国开行要是做，我就能释放4000万欧元的货款，现在不但没有释放，而且我又用进去4000万，差不多用掉了8000万欧元的资金，但不做要出问题，因为电费有时间节点，过了节点就会下降很多。”倪说。

另外一件事是，保加利亚去年9月14日强行收39%的上网附加费，用于电网改造，“等于40%的电费收入被他们砍掉了，这个影响了我的客户的贷款，所以也影响了我的货款，这也是我们无法预料的。”“电站赚钱，但没料到回收这么慢。”不过，在倪看来，当初这么做，也是没办法，“不做电站，直接销售组建，3个月就回笼了，现在做电站回笼最起码12个月，资金周转率很低，但我们的收益是不错的，直接做零售周转再快也是亏本的，做得越大，亏得越多。”

根据倪的估算，希腊、意大利、美国这三块共圈进人民币15个亿。

不过，外界质疑最多的是超日太阳在境外的运营模式。以超日太阳与上海天华阳光合作模式为例：在股权上超日太阳绝对控股，但建设、管理、运营、获取贷款等均由天华阳光的海外子公司负责。

“按照会计准则来说，一定要并表的，货放到自己的项目上去，属于资产的转移，不能确认收入，但我们的合作是委托模式，采取不参与、不控制、不管理的三不主义，要是并表的话，就不会有这么大的风波了。”倪说。不过他也承认，市场上的其他判断都有道理。

“我们参与电站，但不可能组建庞大的团队去建设运营，这不是我们要做的事情，既然人家有这么专业的队伍，我肯定去委托了。”倪说。

对于市场质疑的应收账款最多一家企业实际控制人的是天华阳光，倪开禄回应称：“我们跟天华合作最多，量也最大，肯定是最大的债务人，我们跟他在希腊的40兆瓦还没有完成，国内还有100兆瓦。” 超日2012半年报显示：应收款第一名Sky International Enterprise Group Ltd欠5.9亿元，该公司背后实际控制人正是天华阳光董事长苏维利。

自救之路

漫步整个超日洛阳厂区，设备已停止运转。超日洛阳副总经理李杰介绍，里面有世界领先的机器设备。但仓库、机房的前后门早已经贴上了封条，员工的车棚下只停着几辆落满灰尘的自行车。

“员工在去年12月中旬就不来上班了，只留有几个行政人员，不来上班的人员，按基本工资的70%发放工资，没办法，必须留住人啊。”李杰说，在他看来，目前重新投入生产，仍面临很大的困难。

目前超日九江和超日洛阳的生产线、卫雪太阳能组件生产线、本部电池片生产线处于暂停生产状态，本部组件6条生产线中有2条生产线在正常生产。

“有媒体说倪总携20亿巨款跑路，就算只有5亿，那企业也活了，他何必跑路呢。”李杰表示。

流动性已经成为悬在超日太阳头上的达摩克利斯之剑，解决这一问题最直接有效的方法是卖电站。

“现在卖的话还达不到预期的收益，得等到三四月份，但没办法，我们必须解决流动性问题，我们已经开始安排了，意大利电站先卖，美国电站再卖，再把希腊电站卖掉，海外只保留保加利亚的电站。”倪说。

独独保留保加利亚是因为国开行15年的总额6480万欧元的贷款已经办好，“如果意大利、希腊贷款下来了，我们也不用去卖电站了，因为收入很好。”

此外，倪向外界提及最多的是在青海的电站项目，一共有200兆瓦，超日太阳拥有60%的股权，另一家天华阳光控股的专业公司持有20%以上的股份。“但200兆瓦不是说1月份马上就给了，要有个发放的过程，今年启动早的话也要到3月份。”倪说。

青海项目的模式依然是超日的三不主义模式，天华阳光负责是建设、运营。

超日太阳还将进行产业调整：有收有放，收就是处理掉一些没有优势的产业，放就是继续保持优势产业的规模。此外，还将对国内外业务比重进行重大调整，将目前国内三分之一、国外三分之二的比重调整为国内国外各占一半。按照规划，超日在2013年想做到400兆瓦的规模，也就是80%的产能利用率。超日还将启动业务模式的转型，将目前投资—运营—转让的模式改为与合作伙伴前期开发—项目成熟后要约转让—确保组件供货。