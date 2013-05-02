《环球企业家》专稿：借贷网上撮合者

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借贷网上撮合者

在互联网金融成为人所皆谈的“热词”之时，一个新进入者正在用另一种思维和模式介入这个领域

文/ 环球企业家记者 贺颖彦

3月25日，好贷网正式上线运营。作为一家线上运营仅仅数日的网站，其体量与规模并非其亮点，但其新模式，或在谋求破解现有互联网金融模式劣势并探索出新路。

从互联网P2P贷款到众筹模式，再到以阿里金融为代表的体系内信用审核，发放贷款，所有的互联网金融公司都大有“取代传统银行体系”的“壮志雄心”。但好贷网并不这样想。

“与其他公司不一样，我们不觉得自己能颠覆金融体系。”好贷网联合创始人、总裁李明顺表示，“我们更务实一点，我们定位的是扮演一个工具的角色”。

作为创业者，李明顺有过创业成功的经历，这或许是他风格更加务实的一个来源。从2005年起，李开始担任论坛技术公司discuz!联合创始人。discuz!最终被作价4200万美元出售给腾讯。

而今天，李明顺的新创业领域瞄准互联网金融，尝试着与已有模式不同的新路。

贷款新渠道

作为互联网金融的后进入者，李明顺将好贷网定位为“做个人贷款与现有银行体系的连接者”。

具体来说，好贷网在银行及银行信贷员中进行拓展，邀请他们注册好贷网，并发布自己所在机构的贷款产品。同时，需要借贷的普通个人客户或机构客户也递交自己的相关资料进行注册，并从好贷网上的贷款产品中选择适合自己的部分。

对于大多数需要进行无抵押小额贷款的个人或小微企业，传统的贷款路径是通过各种途径找到一家银行的信贷员，了解其贷款政策并按要求提交相关资 料。

“这种传统方法的缺陷在于，一个人为了贷款二十万不可能联系五六家银行，时间成本上也不值得。”李明顺表示，“好贷网是让所有的贷款信息集成在一个网站上，让想获得最优惠条件贷款的个人用户一次就能看完。”

“尤其是一些城商行，他们寻找优质客户的心更为迫切。”李明顺表示，“我们正好是他们营销自己的一个重要手段。”目前，好贷网已经拓展了数十家金融机构，并获得数百名信贷员的入住。“一些城市商业银行总行主动在内部专门向自己的信贷员推荐我们的网站。”李明顺说。

目前，好贷网已经在上海、广州建立了团队，通过拜访当地银行等金融机构，进行线下拓展。现在好贷网并不向信贷员和金融机构收费，“但未来向金融机构收费会成为可能的盈利模式。”李表示。

“能够为银行，或者其他一些正规的放贷机构找到好的客户，是我们对金融机构的核心功能。”李明顺表示，“我们做论坛技术做了好多年，有自己的用户获取手段，成本比单个金融机构来说肯定更低。” 好贷网的第一个动作，是与李的原东家discuz!及一家第三方机构合作，推出面向互联网站长、初期创业者的低息贷款产品。“中国好贷款”。

“针对互联网创业者的这次活动，是好贷网的第一次营销活动”李表示，这其中不仅仅因为我个人互联网创业的经历，也是对摸索中小企业融资需求的一次摸索。

据好贷网提供的数据显示，中国4000万中小企业中，90%以上都有贷款需求，但真正能获得贷款的仅不足5%。

而利用互联网把许多银行的信贷信息集中到一个平台，将大大减少中小企业客户寻找贷款、联系银行的成本，使得他们的融资多了许多选择。

不是P2P目前，P2P、众筹模式以及以阿里金融为代表的体系内自主放贷是互联网金融创新的几种主要形式，但好贷网与前述几种均有不同。

前述的金融创新均部分替代了银行的筹资功能，并标榜“改变甚至替代传统的银行体系”。但在中国的现实环境中，用户要扭转对传统银行体系的信任，其习惯的改变并非一朝一夕。

一个最典型的现实就是，P2P、众筹以及阿里金融筹资所依赖的小额信贷公司，其资金成本均在10%以上，规模总数亦不过数百亿，“只要没有大规模的低成本资金，就很难对现有的金融体系有冲击”。而对于P2P来说，和银行一样承担风险评估职能，并提供本金担保成为大多数网站最后的选择。但因对于控制坏账缺乏经验，也让坏账率上升的风险成为所有互联网金融创新最大的隐患所在。

好贷网的模式并不想替代银行资金筹集和风险评估的功能。“我们相信，依靠目前最为主流的银行体系，成为帮它提高效率的工具，会更有助于我们的发展。专业的资金筹集和风险评估，他们经验更丰富。”李明顺表示。

这或许是个最为明智的选择。事实上，好贷网的模式与金融产品网上销售商或更有相似之处。后者售卖的是券商开户、基金、保险等产品，而好贷网则在思考将信贷产品通过网络售卖。

在各种金融产品中，无疑信贷是需求最为广泛、总额最多的种类，其前景也更大。

由于本身并不涉及贷款风险评估、坏账损失承担以及筹集资金的功能，好贷网得以保持比较“轻”的运营，也不承担可能的坏账风险、而专注于如何低成本地获取更多更好的客户。

这正是互联网出身的好贷网团队的强项所在，他们熟谙互联网营销的技巧和经验。在金融的专业技术端，选择放手让专业的金融端去主导。