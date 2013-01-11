《环球企业家》专稿：隆鑫6亿资金理财拷问

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募资做理财，真是一桩好生意！

文 《环球企业家》记者 李冬洁

如今上市公司去理财并不是新鲜事，但一家上市刚4个月的公司拿着巨额资金去参与银行理财，不禁令市场疑窦丛生。

2012年12月14日晚，隆鑫通用（下称“隆鑫”）发布公告称，由于公司经营业务较为稳定，用募集资金置换部分前期投入资金后，目前短期内流动资金较为充足，为提高公司资金运作效率和投资收益，公司拟开展短期理财业务提高流动资金收益，拟使用额度不超过人民币6亿元进行低风险银行短期理财产品投资(占2011年12月31日公司经审计的净资产的26.05%)。隆鑫于2012年8月10日登陆上交所。

当初隆鑫在招股说明书上列示的四个募集资金项目，目前只有两个投入在建，另外两项仍在研究论证中。实际上，前两个项目在上市前一年多就已经开始投资，上市之前的隆鑫并不差钱。

隆鑫的股东阵容强大，有包括国开金融、软银投资、中科渝祥在内的十几家PE位列其中，他们均于2010年全民PE热时投资进入。此次6亿理财有可能成为一场圈钱游戏的最新注脚。

理财的逻辑

眼下，隆鑫正在紧锣密鼓地筹措理财资金。“最近公司刚从各处募集了大概4亿至5亿的资金来理财，期限定的是半年，资金已经到位了，都是交给国有大行，别的小银行也经常来联系理财事项，但我们还是选择大行，因为平时的业务往来都是大行。”隆鑫一位内部员工告诉《环球企业家》。

上市4个月便有闲置资金去理财，隆鑫的募集资金投资项目进展如何？据上述员工透露，招股说明书上的四个募集资金投向，除了前两个外，另外两个仍处于调研论证阶段。

该员工所说的已经投资的两个项目分别是“通用动力机械产品能力提升项目”和“专用发动机建设项目”。实际上，这两个项目早在2011年初的时候便已经启动投资，分别投入了5896.59万元和3.38亿元。上市后，公司称为保证其他业务的持续发展，将募集资金置换部分已预先投入的两个项目的资金。

除了上述动作之后，隆鑫在其他两个募投项目上还没有实质性的进展，这两个项目分别是电动摩托车与踏板车项目和电动全地形四轮摩托车建设项目。而在上市募集资金上，隆鑫在扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为4.87亿元，减去前期置换资金3.98亿元，募集资金余额应该还有八千多万元。

而在隆鑫招股说明中，均表达了对投资后两个项目的必要性和迫切性，并给出了高达37.85%（税前）和41.68%（税前）的财务内部收益率，同时表示，“若发行人本次发行实际募集资金量小于上述项目拟投入募集资金量，不足部分由发行人通过自筹方式解决。”

或许还有另一番隐情。“在踏板车项目上，隆鑫其实已经开始生产‘丽悦’系列的踏板车，但在为数众多的踏板车品牌中，‘丽悦’品牌在市场的认同度和知名度并不高。”一位机电行业分析师表示。而在电动摩托车项目上，则更不被业内人士看好。一位大型摩托车销售公司经理表示，“目前市场上大部分电动摩托车技术还未攻克难关，使用起来很麻烦，还容易出故障，不好卖，很多销售公司都不卖电动摩托车。”

在一些专业投资机构眼里，隆鑫并不是一个很好的投资标的。一家私募基金经理称，“这家公司属于标准的夕阳行业，如果不搞一些高科技、新能源等噱头和概念是不好上市的，一个产能过剩行业里的公司能上市本身就是一个奇迹。”

上市传奇

实际上，隆鑫这几年面临的市场环境越来越逼仄，汽车价格走低，再加上国内禁摩的城市越来越多，2011年摩托车全行业盈利总额仅为27亿元左右，同比下降20%；此外，因为欧债危机，摩托车发动机出口在2012年同比下降34.87%。

“大形势不好，很多摩托车厂家纷纷向四轮车转型，像重庆力帆。隆鑫常强调自己的摩托车行业排名，这其实不算什么，因为其他厂商都主动转型了。”上述私募说道。一组数据也可以看到隆鑫的增长乏力。招股书显示，2009年、2010年、2011年隆鑫摩托车毛利率分别为：19.85%、17.59%、14.49%；摩托车发动机毛利率分别为15.34%、13.49%、11.06%；通力机械产品毛利率为25.03%、21.14%、19.99%，三者皆处于下降通道。

处于如此夕阳产业和糟糕的市场环境下，业绩年年下滑的隆鑫仍能实现上市，让更多市场人士深感公司功力非同一般。

隆鑫上市时，股东里有多达12家PE。2010年6月，正值PE最狂热的阶段，隆鑫创始股东隆鑫控股、银锦实业将其所持有的隆鑫工业的部分股权按一定比例分别转让给小村创业投资、谨业投资、景绪投资、涌源投资、睿德丰华、盛嘉置业、龙在田投资、载荣投资、国开金融、软银投资、中科渝祥、金宝天融等12家创投机构，其中国开金融投资5.5亿元获得发行前12.2%的股份；中科渝祥投资5亿，持股比例为11.1%；软银投资持股比例3.3%。而载荣投资、小村创业、盛嘉置业、龙在田投资、中科渝祥和景绪投资均在入股前夕突击成?立。

这些机构的投资价格均为每股6.25元，如果按照公司2010年的每股收益0.51元计算，市盈率高达12.3倍。“在这一高价的背后是苛刻的对赌条款，如果隆鑫在净利润和上市方面没有达到约定，则需要向投资方补偿或回购股权，这足以看出这些财务投资者有多强势。而这些PE只要个别有些渠道，想让公司上市并不是一件很难的事。”上述私募人士说。

据江浙一家熟知内情的PE投资人透露，从2006年起隆鑫便谋划上市，在2010年底、2011年初的时候，当时A股市场形势并不很好，估值逐渐下移，隆鑫曾就上市最后问询过所有股东，尽管预期回报大概只有10%左右，但大多数股东还是坚持要隆鑫上市，“当时隆鑫经营在向下走，如果那时不争取，恐怕将来就没机会上市了”。

实际上，上市前的隆鑫并不差钱。财务数据显示，截至2011年末，隆鑫短期借款和长期借款均为零，账面货币资金余额高达2.52亿元。不仅如此，2009年和2010年隆鑫还对外放债，而且是向控股股东。