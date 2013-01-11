《环球企业家》专稿：一张诡异丢失的票据

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“汇票门”背后是钢贸资金链危局

文 《环球企业家》记者 江潇

高额银行承兑汇票的丢失，掀开了钢贸行业资金链危局的冰山一角。

2012年12月21日，中材国际公告称，接到全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司（下称“东方贸易”）的报告，东方贸易在近期进行核查时发现部分票据和货物存在风险。

东方贸易根据与钢贸公司签订的两份合同，通过银行向其开具12张总计金额为1.2亿元人民币的银行承兑汇票，目前，东方贸易没有收到相关货物。经过核查发现，其中10张总金额为1亿元的银行承兑汇票在传递过程中丢失，目前公安机关已经立案侦查，并冻结了上述总金额1亿元的银行承兑汇票，另有价值2000万元的货物去向不清。

除了与钢贸公司的票据发生意外，东方贸易与钢厂签订的3份合同也出现状况。根据公告，“通过银行向其开具11张总金额为9840.9万元人民币的银行承兑汇票，目前部分汇票和货物去向不清。”

“银行承兑汇票丢失，这样的事情基本不太可能发生。”曾在某大型钢贸企业担任过法务经理的观韬律师事务所律师余能军称，“一般企业开具银行承兑汇票都是在资金较为紧张又急需付款的情况下，所以承兑汇票基本上不会在开票方留很长时间。而像这样大额的银行承兑汇票，在传递过程中均是由专人负责，在传递完成后会让钢厂等相关交易方直接签字。东方贸易一次丢这么多张汇票，的确很诡?异。”

“如果说票据丢失，更有可能是持票人将票据通过非银行渠道进行转让和融资了。”余能军认为，“从公告里看，钢厂和钢贸公司都不具名，很有可能与钢厂、钢贸企业并无直接关系，而是企业自身出现纰?漏。”

在丑闻频出、信用严重受损的钢贸行业，这样蹊跷故事的出现让业内参与者更加敏感。“东方贸易票据丢失的背后，隐藏的可能是公司虚假交易、重复抵押的问题。这样的钢贸违规贷款，在行业内是公开的秘密。”一位钢贸行业从业人员称。

自从银行加强对钢贸企业的融资监管后，在融资需求的驱使下，长期存在于钢贸圈的托盘现象愈演愈烈，资金纠葛贯穿整条产业链。

“钢贸企业现在融资难，一般在购买货物时采购方会以银行承兑汇票的方式进行付款，而发货方则会提供提单、仓单等物权凭证。在当前钢材市场疲软的环境中，很多钢贸相关企业其实并不直接进行实物交易，而是将此作为一种融资行为，等着钢价上升后将仓单转手下家，也就是货物不流通而仓单流通，所以经常出现同一批货物被重复质押、对应多家融资方的情况。而且由于仓单信息共享度不高，监管并不规范，在钢贸圈中用虚假仓单骗贷的案例也屡见不鲜。”上述钢贸行业从业人员称，“当钢材价格可观时，总是有接盘者，大家对风险也不那么警觉。但是一旦钢材价格下跌，谁在裸泳当下立?见。”

另一位上海某钢厂员工卫明（化名）亦透露说：“钢贸圈的违约贷款现象一直存在，但从现在时点上看，钢贸企业都面临着年终盘点和还款压力，所以必会牵一发而动全身。其中利益受损方，还将包括银行。自2012年9月以来上海多家银行也在通过控制货源、封盘等方式托盘钢材价格，使得上海钢材价格在7月20日大跌后慢慢上浮。”

据业内人士透露，除了本身可能存在虚假交易的问题之外，在这样一条不健康的资金链条中，中材国际等大型国企极有可能发挥更重要的作用，即为资金链紧张的企业提供“影子银行”般的融资服务。

“通常大型国企给中等钢贸商提供融资，方式是通过一买一卖两个合同来实现，目的在于获取利息收入和融资。”余能军介绍说，“中材国际子公司可以先帮助缺乏资金的钢贸商进行订货，以承兑方式付款；之后钢贸商再通过加付利息的方式进行还款，拿回钢材货权。但是由于中间可能出现的重复抵押、虚假仓单等情况，导致资金关系非常复杂。”

“对于这种合同，由于‘影子银行’的目的是收取利息，所以通常不会关注货物，货物上出现风险也就很自然了。这也可以解释为什么东方贸易会出现货物丢失的现象。”余说。

记者就货物和票据丢失的问题求证中材国际，相关负责人称“并不了解公告内容之外的信息，公安机关已立案侦查”。但是诡异的是，2012年11月30日，中材国际曾发布公告称收到公司副总裁方芳女士的书面辞职报告，方芳女士因工作变动原因申请辞去公司副总裁职务，从即日起不再担任公司副总裁。但方芳的另一个身份则是东方贸易董事长兼法人代表，从法律意义上说，这些丢失的银行承兑汇票都需得到她的签字授权。

中财国际票据丢失仅仅掀开了钢贸企业乱象一角。由虚假交易和重复抵押引发的钢贸企业乱象还将继续以各种形式发酵。在中材国际发出票据丢失公告之后，“冻结银行承兑汇票”的行为让卫明神经一紧。

“我们钢厂之前刚刚经历了一起银行承兑汇票冻结的案例。出票方主观恶意挂失，让我们无法兑付资金。”卫明表示，“由于出票企业资金断裂，通过恶意挂失，银行就会冻结汇票后拒付，这样就要进入司法程序。一旦进入司法程序后，出票人便得以延付，这时若是跑路找不到人，或者注销企业，那么拿到手中的汇票也是废票了，只能记为坏账。”

“我们钢厂的案子已经拖了7个多月，现在我看到银行承兑汇票冻结就紧张。”在另一位钢厂管理者看来，国企背景的中材国际还不至于为了这些丢失的票据和货物耍“阴谋”，“但至少说明，公司的内控和仓库管理存在严重问题”。

2012年对钢贸市场来说不失为一场劫难。“上海、江苏、山东、浙江……据我所知，这些地方倒闭跑路的钢贸企业比比皆是，承兑汇票出事的最少几百亿。钢贸圈的恶性循环，跟着倒霉的是钢厂、钢贸企业、最终用户。”上述钢厂管理者说。

然而一旦危机爆发，没有一家相关方能够独善其身。