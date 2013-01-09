《环球企业家》专稿：酒鬼酒诡局

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市场先知先觉、贯蹊跷交易、大跌后放量上涨，给资本市场留下很多疑点

《环球企业家》记者 江潇

牵一发而动全身。酒鬼酒塑化剂风波，让资本市场中整个白酒板块受到牵连。11月19日酒鬼酒被爆出塑化剂超标之后，白酒板块应声下跌，当天老白干酒、沱牌舍得盘中跌停，其他多只个股均现身跌幅榜，白酒板块一天内蒸发324亿元市值。之后，酒鬼酒更是以4个跌停板为此消息埋单。

然而对于消息起源“50度酒鬼酒中的塑化剂DBP明显超标，超标达260%，毒性为三聚氰胺20倍”中是否剧毒、是否明显超标的认证，直到今日尚未获得回应。酒鬼酒方面，仅在11月23日和11月28日发布公告称“未发现人为添加‘塑化剂’的情况，有可能是在转运、包装过程中发生的迁移”，“目前公司未全面停产，公司曲酒（基酒）生产正常，未停产，已排查至包装环节，正积极进行整改”。

“这是一场有预谋的做空行为。”一位市场人士怀疑，“这说明市场环境已经发生改变，投资者不仅能够常规做多获利，而且也可以通过融券做空获利。”

是否有人刻意布局虽难以定论，但是回过头看，市场先知先觉的配合、贯穿白酒板块股价下跌过程的蹊跷交易、大跌过后的放量上涨，的确给资本市场留下很多疑 点。

提前布局？

11月19日，媒体曝光酒鬼酒“塑化剂超标”事件，“酒鬼酒”这一引发此次资本市场大地震的主角正式登场。之后，“酒鬼酒有毒”的消息在市场上迅速发酵，不仅让酒鬼酒和白酒行业陷入危机，而且引发了资本市场大震的蝴蝶效应。

记者在采访中了解到，在酒鬼酒塑化剂被曝光之前，已有多家财经媒体收到匿名爆料。除了媒体之外，也有不少券商研究员得到消息，称酒鬼酒存在品质问题，有资本力量要做空白酒。

虽然难以证实背后运作力量究竟为何，但是市场中的融券数据变化却略现端倪。

在塑化剂事件曝光的前一个交易日（11月16日），白酒板块中四只可融券标的—贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份的融券卖出量均有所增加。其中以五粮液融券卖出数量变化最为明显，从前一交易日的29.6万股激增到116.5万股；贵州茅台融券卖出量从6.29万股增加为8.13万股；泸州老窖融券卖出量从13.02万股增加为22.72万股；洋河股份从32.71万股增加至33.29万股。

“一般做空的方式是：收买白酒公司内部的人，搜集一些有利于做空的证据。但是未必每家公司都能找到这样的证据，未必每家公司都能找到愿意提供证据的内部人士，从这个角度上看，选择酒鬼酒作为切入口只是一个巧合。”一位基金从业人士称，但是选择白酒板块做空显然是经过深思熟虑的。目前白酒估值实在太高，只要找到一家有问题的公司就很容易推倒行业。如果是一年前有人做空白酒，白酒板块最多是被砸个坑然后继续涨，现在做空效力要强上很多倍。

而另一位券商人士阐明了做空者的获利逻辑：“以资金账户中的资金作为保证，从券商手中对融券标的进行融券卖出，之后在规定时间内（通常为6个月时间）投资者需要从二级市场中购回同等数量股票并还给券商。”

如果真的存在提前布局的做空者的话，那么从结果上看，这一笔融券做空白酒板块的交易收益颇丰。以融券五粮液为例，11月16日五粮液收盘价为30.91元，到12月7日收盘价跌至25.61元，做空者一卖一买收益率可达16%左右（扣除印花税、交易佣金和融券利息的总成本约1%）。

一笔诡异的交易

酒鬼酒塑化剂超标消息传出，意味着资本市场各重仓机构博弈战打响。这之后，酒鬼酒乃至整个白酒板块走势如何，已不再由单方力量控制。

在酒鬼酒爆出塑化剂风波之后，酒鬼酒停牌4日。11月23日复牌后，酒鬼酒在之后的4个交易日连续跌停，众多机构个人开始出逃。然而诡异的是，在复牌首日市场普遍已有跌停预期的背景下，酒鬼酒居然出现了一笔神秘的大额买单。

11月23日早盘9点41分，酒鬼酒出现一笔1万手的买单，买入价格为42.82元/股，按此计算，这笔交易涉及资金高达4282万元资金。根据当天的龙虎榜，这笔交易所用的交易席位为“机构专用”。而当天卖出金额最大的两单，交易席位显示来自国泰君安交易单元(390426) 和国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部，卖出金额分别为4586.45万元和432.49万元，这两个席位被认为是私募所用通道。

“这种情况有悖常理，让人浮想联翩。”一位市场人士称，“像酒鬼酒这样的情况，未来几个交易日跌停是大概率事件，怎么会有人愿意动用如此多的资金大手笔买入？”更有分析人士认为，这一笔“机构专用”的买入大单，正是为了接盘私募帮助私募出逃，而实现精确接盘的途径是“买家下单之后，小单慢慢吃。吃到卖家的单时，卖家通过看成交回报知道成交到自己的挂单，这时卖家可以敲一笔大单，让买家扫货一笔通吃。”

但是，记者采访的多位基金和券商人士均表示，此方法在技术上很难实现。

“交易所在处理收到的卖单指令时是按照时间优先、价格优先的顺序进行排列依次成交。如果按照历史经验推断酒鬼酒会有多个跌停板，那么让自己的卖单靠前就是一件非常难实现的行为。”一券商人士称，“如果有人能够保证自己的委托比其他人都早的话，那么这种人就可以在连续涨停的第一个涨停板介入，连续跌停的第一个跌停板逃离，目前看来没有一种行之有效的办法达到这个目的。”

一位基金投研人员亦对精确接盘之说提出了质疑：“如果卖方真的实现让自己卖单挂在靠前的位置，并且在早盘时已经开始实现成交，那么为什么要让买方在上午就急冲冲地买入呢？卖方完全可以通过市场上其他的买单来消耗自己的卖单，等到下午快要闭市时再让买方一次性把未成交的卖单吃掉即可。这样不但同样实现了减仓的目的，还让接手方减少了很多损失。”

“每逢跌停板上有大单成交时总是伴随着阴谋论的猜测，但是市场本身必然同时存在多头和空头。”上述券商人士称，“跌停板只不过是在空头明显占优的前提下导致的极端情况，这不表示市场就完全没有多头，所以跌停板上的成交不一定有猫腻在，不宜过度联想。”

出逃？抄底？

无论是做空方的提前布局还是偶然所致，酒鬼酒塑化剂事件爆发当天起市场影响已经形成。在酒鬼酒引发的市场恐慌发生之后，从交易数据看，天量资金开始在资本市场较量。

从交易数据和个股走势来看，机构大额减持为主流行为。而在这一周多时间内，表现最为亮眼的就是上述国泰君安交易单元(390426)和国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部。

根据公开数据显示，11月23日、26日、27日三个交易日无量跌停时，两席位累计卖出5019万元；11月28日放量跌停当日，国泰君安交易单元(390426)更是出现11634.67万元卖单，同日“机构席位”仅卖出5182.52万元；12月4日酒鬼酒涨停日，国泰君安交易单元(390426)出现在买入金额最大前五名，买入金额为4701.16万元。

“这是私募大佬徐翔在操作，‘国泰君安交易单元’这个席位就是徐翔旗下泽熙投资私募的大本营。徐翔的风格向来就是快进快出，并且善于逆势博反弹，十分凶悍。”上述基金投研人员表示。此前，徐翔已经利用这种“抓反弹”的方式在双汇发展的瘦肉精事件和重庆啤酒的乙肝疫苗事件之后获利。

由于交易通道的保密性，无法直接证明此“国泰君安交易单元”即为泽熙的交易通道。但是从历史交易行为来看，每当该席位出现在交易榜单时，泽熙的持股情况均会发生改变。

以去年年底重庆啤酒爆出乙肝疫苗失败为例，重庆啤酒连续9个跌停板，之后的12月21日小涨0.7%，而这一天“国泰君安证券股份有限公司总部”和“国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部”均出现在买入金额最大前五名内，买入金额分别为26591.91万元和12884.20万元。

之后重庆啤酒2011年年报显示，徐翔的泽熙瑞金1号产品于第四季度增持重庆啤酒940.35万股，一跃成为重庆啤酒的第四大股东；而今年一季度，国电清新曾出现一笔经由“国泰君安交易单元(390426)”席位的金额为7613.67万元的卖单，在之后国电清新披露的一季报中，泽熙旗下的3款私募基金已不再是前十大流通股东。

“当这种事件性的黑天鹅飞过时，我们一点都不好奇看见徐翔的身影。重庆啤酒时他在多个跌停板后进场博反弹，结果赌对了；这一次酒鬼酒跌停板后卷土重来的豪赌，会继续演绎救赎神话还是让他身陷其中，其实充满变数，不过按照他以往的手段，酒鬼酒可能会被拉起一波小行情。”上述基金投研人士称。记者曾就此交易行为向泽熙核实，并未得到回复。

根据酒鬼酒三季报，截至三季度末重仓酒鬼酒的机构有48家，徐翔执掌的泽熙瑞金一号以313万股持有数位列流通股第七大股东。而泽熙公布的产品净值显示，11月30日泽熙瑞金1号净值为1.7267元，较11月23日的1.8764元下跌了8%，并创下今年年内净值新低。而经过12月4日腾手酒鬼酒后的涨停板，12月7日泽熙瑞金1号的净值回升为1.8370，一周内涨幅为6.3%。

自12月4日酒鬼酒拉出一条大阳线之后，之后的一周时间（12月4日-12月11日），白酒板块大部分股票强势走出一波上涨行情。“股价上涨，成交量也有所增加，塑化剂对白酒板块的冲击已被市场消化。从这一波超跌反弹判断，白酒行业可能会重新回归到基本面主导的走势上，不排除此时有机构个人抄底入场，”一位券商研究员分析。