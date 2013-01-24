《环球企业家》专稿：施正荣的“另一个尚德”

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通过利益输送，施的私人资产可以再造一个尚德

文 《环球企业家》记者 江潇

裁员、减产、GSF反担保骗局、尚德电力股价跌至1美元面对退市压力、辞去CEO??2012年，对于曾经的光伏巨头—尚德电力董事长施正荣来说四面楚歌；2013年，恐怕也将是尚德最关键的“危急存亡之秋也”。80%以上的负债率，以及即将于3月到期的5.75亿美元的可转债，是尚德必须直面的难关。

此前，关于无锡市政府与施正荣博弈的讨论甚嚣尘上。其中被议论最多的说法是—无锡市政府将出手对尚德进行援助，代价是施正荣以全部个人资产做无限责任担保，但这一方案未能获得施正荣的支持。

接近无锡尚德的知情人士称，目前施正荣和无锡市政府在暗战中似乎已经达到了一个平衡—自施正荣在2012年8月卸任尚德电力CEO之后，无锡国联集团可能将以财务投资者的身份接盘无锡尚德，以解尚德电力5.75亿美元可转债到期的燃眉之急。无锡尚德是上市公司尚德电力的子公司，也是其最为核心的资产和主要经营实体。

“现在国联集团已经组成工作服务小组进入尚德办公，各大银行债权人也进驻尚德以寻找更好的拯救尚德方案。”上述知情人士称。

此项方案虽未尘埃落定，但若最后接盘的真是国联集团，那么对尚德来说可谓一个轮回。早在2001年1月无锡尚德成立之时，无锡国联集团的子公司无锡国联信托投资公司就曾联手江苏小天鹅集团、无锡高新技术投资公司、无锡水星集团、无锡市创业投资公司、无锡山禾集团等诸多国企共同出资600万美元入股无锡尚德，持有无锡尚德75%的股份；而施正荣则以40万美元现金和160万美元的技术入股，持有无锡尚德25%的股份。2005年，为了便于海外上市，施正荣通过一系列财技引进过桥贷款和海外投资机构（如高盛、龙科投资、法国Natexis等）对无锡尚德的国有股权进行收购，无锡国联集团也在此时与其他国有股权一起退?出。

在这一个轮回中，大众眼前这位靠阳光发财的施正荣，从“新能源教父”、“中国首富”的荣誉中走下神坛；但与此同时，公众目光之外、处在隐蔽处的施正荣，其实已经搭建了属于自己的私人商业王国。在这个私人王国中，施正荣的妻子、朋友、老乡各守一隅，只有越过他们，才能瞥见施正荣的隐形财富。

私人帝国

“施正荣完全可以再造一个尚德。”上述知情人士称，“但是从另一个方向看，如果没有施正荣自己这些私人企业，尚德现在的境况可能也不会这么惨淡。”在尚德电力上市之后的6年时间里，施将数十亿美元的财产纳入他的私人公司手中。

2006年12月30日，一家名为“亚洲硅业（青海）有限公司”（下称“亚洲硅业”）的企业在青海省注册成立。根据记者获得的青海省商务厅文件显示，这家公司由亚洲硅业有限公司【英属维京群岛，以下称“亚洲硅业（BVI）”】和青海省新能源研究所有限公司共同成立，其中亚洲硅业（BVI）出资4750万美元，持有95%的股份，青海省新能源研究所有限公司出资250万美元，持有5%的股份。

这是一家从事多晶硅材料研发、生产和销售的企业。看上去，这家企业与施正荣本人并无关联，但日后证明从一开始这家企业就由施完全控制。

据知情人士透露，亚洲硅业首任董事长王体虎与施正荣相识于澳大利亚留学期间。尚德内部通讯录显示，2006年和2007年王体虎还同时担任尚德的副总裁，主要负责硅材料和高效太阳电池开发研究。

其余董事会成员包括张宇鑫、沙俊涛、郭恩来和张治民。其中张宇鑫以及之后的董事长继任者张维国都与施正荣本人过从甚密。

张宇鑫是亚洲硅业（BVI）的法人代表，曾任职于华夏证券投资银行部、西南证券投资银行部，后成立上海道杰投资有限公司任执行董事、总经理、上海道杰股权投资管理有限公司任执行董事；而在私人关系上，张宇鑫是施正荣妻子张唯的亲属。在尚德IPO之前，他曾是施正荣的主要财务顾问，并主导了尚德IPO之前施正荣从无锡市国有股权中接盘股份的资本运?作。

成立仅3个月后，2007年3月15日，亚洲硅业董事会成员发生变更。沙俊涛和郭恩来离任董事，张维国和廖晖成为亚洲硅业董事会成员，并由张维国出任亚洲硅业董事会主席和法人代表—此时亚洲硅业的董事会成员包括：董事会主席张维国及董事张宇鑫、王体虎、廖晖和张治民。

张维国也是施氏家族的重要组成成员之一，曾任无锡市风险投资公司投资部经理。尚德电力的IPO招股说明书显示，彼时张维国为尚德的第五大股东，持股33.3万股。

施正荣真正以管理者的身份走到亚洲硅业的幕前源于2009年尚德对亚洲硅业的投资。

根据尚德电力年报，2009年1月，尚德电力从亚洲硅业一位“退出的股东”手中以810万美元的价格购得12.5%股份。同年10月，尚德电力又将持股比例提升至20%—尚德电力为这20%的股权总计支付1750万美元。从亚洲硅业相对简单的股权结构可看出，这一“退出的股东”显然来自亚洲硅业（BVI），之后证明亚洲硅业（BVI）的最终控制人其实是施正荣。

记者从BVI登记处获得一份2006年注册资料显示，亚洲硅业（BVI）的首任董事其实为施正荣和他的妻子张唯。也就是说，从亚洲硅业创立时起，施就参与其中，但是在2009年以前却一直隐藏在张宇鑫背后，从未对尚德的股东方、提供贷款的银行等机构和资本市场上其他参与者进行披露。

直到尚德电力2009年开始投资亚洲硅业之后，施正荣得以退去亚洲硅业（BVI）掌舵人的幕后身份，以尚德电力董事会主席的公开身份走到台前。

由于尚德的投资，2009年1月8日亚洲硅业的董事会成员进一步发生变化。通过这次董事会成员的变化则可对施正荣的布局略窥一二。

青海省工商行政管理局的公开资料显示：2009年1月8日，张宇鑫和廖晖退出亚洲硅业董事会。新任董事会成员包括施正荣、陈秋鸣、王体虎、张维国和张治民。在这次人事更替之后，施正荣成为亚洲硅业的董事会主席和法人代表。

2009年5月18日，亚洲硅业通过董事会决议，由亚洲硅业（BVI）购得青海省新能源研究所有限公司手中所持有的5%股权，由此，亚洲硅业由亚洲硅业（BVI）和尚德共同持有。作为青海省新能源研究所有限公司方面代表的董事张治民因此退出董事会。

施正荣的另一位私交好友也在此次交易后正式出山—新晋董事成员陈秋鸣，曾任职于江苏省国际信托投资公司，1991年后移居澳大利亚并在澳大利亚与施正荣相识。2008年，陈秋鸣受到施正荣的邀约回国，主要职责就是打理施正荣的私人财富。许多业内人士都将陈秋鸣看作在张宇鑫之后的新任财务顾问和投资军师。

“仅仅凭借尚德12.5%的股权，施正荣却得以成为亚洲硅业的董事会主席和法人代表，这可能吗？这些都是施正荣布的局而已。” 一位前尚德电力员工说。而在进行这一系列运作之后，亚洲硅业的董事局完全由施正荣的“自己人”组成。

利益输送

亚洲硅业自成立开始一直与尚德保持着亲密的合作关系。

2007年1月，亚洲硅业成立不到一个月时间，就获得了来自尚德一份大单：尚德与其签订了长达16年期限的15亿美元无条件支付合约，用来购买高纯度多晶硅材料；而根据亚洲硅业的官方网站显示，直到2008年12月31日，亚洲硅业的第一炉多晶硅才正式出炉。

在此期间，虽然亚洲硅业并未对尚德供货，但是尚德仍对这家上游供应商进行输血。根据尚德年报，2008年尚德电力共向亚洲硅业提供了1000万美元的无息贷款。而预付账款方面，2007年到2008年间尚德电力共向亚洲硅业提供了6120万美元预付账款，但是这时亚洲硅业还未真正实现多晶硅生产，对尚德的供货直到2009年上半年才开始进行。更为有趣的是，在2009年亚洲硅业开始供货之后，亚洲硅业迅速成为尚德电力的三大主要供应商之一。

据上述知情人士透露，除了生意上的合作之外，尚德电力还从人力上对亚洲硅业进行帮助：“尚德方面的财务人员一直在帮助亚洲硅业路演，向银行获得贷款。”而凭借尚德的大额订单，亚洲硅业先后获得了来自银行的贷款（至少包括一笔由尚德电力担保的5亿元人民币来自渣打银行的贷款）和青海当地政府的补贴作为资金补充。

尚德电力2009年开始投资亚洲硅业之后， 尚德投资后对亚洲硅业的输血并没有停止。在产品购买上，尚德依然不遗余力，2010年一年便从亚洲硅业采购了7690万美元的多晶硅，并且为亚洲硅业提供了8240万美元的预付款。

“施正荣在为自己创造财富方面太有一手了。外界通常不太注意，所以几乎意识不到施正荣在背后的运作，但是若是将这些交易连起来看，便会发现其中蹊跷之处。”上述前尚德电力员工称。

他所说的蹊跷交易，即尚德电力对亚洲硅业投资的退出和施正荣本人的进入—2009年10月尚德电力加大对亚洲硅业的投资，其持股比例提升至20%；2010年12月，“由于战略调整”，尚德电力又将这20%的股权以2390万美元的价格转手卖出，尚德在这笔投资中净赚640万美元。

接手20%股权的买家，“是钟晓林创立的江南资本，”上述接近尚德电力的知情人士称。这一消息尚德电力从未进行披露，记者也未能从尚德电力处获得证实，而江南资本作为一家PE，其背后真正的投资主体并不好预测。

但是股权转让的故事仍在继续，转让的投资主体渐渐浮出水面。

2011年5月，施正荣宣布，由他个人控制的家族信托—D&M科技（D&M Technologies）收购了亚洲硅业91.3%的股权，亚洲硅业至此正式成为尚德的关联方。而且奇怪的是，从2010年12月尚德退出亚洲硅业之后到2011年5月施正荣的家族信托接手亚洲硅业的5个月时间中，施正荣仍然任亚洲硅业的董事会主席和法人代表，并无更换。

2011年底，尚德已经陷入光伏危局——彼时尚德的负债率为79%，短期借债为15.73亿美元；但是作为尚德的上游供应商，亚洲硅业却独善其身，资产负债率仅为36.7%，短期借债为0元。

在光伏行业整体陷入泥沼的现实环境中，亚洲硅业的业绩表现离不开尚德的支持：成立的5年中，尚德至少为其提供了15亿美元无条件支付合约、1000万美元的无息贷款、5亿元人民币担保和近亿美元的预付款项，并且在很长时间中是它唯一的客户。2011年7月，尚德还与亚洲硅业签订了新的多晶硅购买合同，即自2012年起在9年内向亚洲硅业购买63300吨多晶硅。

不成功的炮制

除了亚洲硅业之外，施正荣还成立了另外一家私人公司—辉煌硅科技投资(香港)公司【BVI公司，下称辉煌硅科技（BVI）】。

从BVI登记处获得的信息显示，辉煌硅科技也是2006年在英属维京群岛注册，控制人是施正荣和张唯。这一信息同样鲜少人知。“施最早的想法是，亚洲硅业生产多晶硅后卖给辉煌硅能源。而辉煌主要生产硅片，再卖给尚德。”上述知情人士告诉《环球企业?家》。

只是辉煌硅能源最终并未向亚洲硅业那么成功。在辉煌硅能源，施正荣遭遇人际关系滑铁卢，辉煌硅能源也走向了分家的结局。

与亚洲硅业类似，辉煌硅科技（BVI）于2007年在施的家乡江苏省扬中市油坊镇建立了辉煌硅能源（镇江）有限公司（下称辉煌硅能源）。记者获得的辉煌硅能源2008年度审计材料显示，辉煌硅能源是由香港德懿有限公司出资组建的外商独资企业，公司成立于2007年12月。而香港德懿有限公司正是辉煌硅科技（BVI）全资拥有的子公司。

但是此前，坊间流传更广泛的说法是，辉煌硅能源是由香港辉煌硅科技有限公司、无锡尚德、环太硅科技于2007年共同出资成立。对此说法，记者在查阅尚德电力公开资料时并未发现证据。

在辉煌硅能源创立之初，董事会成员由吴美蓉（兼董事局主席）、王艺澄、李仲盈三人构成。吴美蓉和李仲盈均是施正荣的老乡，且分别为辉煌硅科技（BVI）两个香港子公司（香港德懿有限公司、香港Rising Prosperity有限公司）的董事。

2008年5月，尚德电力对辉煌硅科技（BVI）进行投资，以2140万美元的代价接手“某退出股东”购得辉煌硅能源18%的股权。吸引注资后的辉煌硅能源与亚洲硅业如出一辙，同样进行了董事会的变更—吴美蓉继续出任董事长，董事成员则包括施正荣、钱晓云、张怡（时任尚德CFO）和陈秋鸣。

尚德电力亦是在辉煌硅科技（BVI）成立初期就开始与之进行交易。2007年，尚德为辉煌硅科技（BVI）提供了1080万美元保证金；2008年，除了以2140万美元从辉煌硅科技（BVI）股东手中购得股权之外，尚德电力还从辉煌硅科技（BVI）及其子公司处购买了6370万美元的原材料。除此之外，尚德电力还与其签定了两份硅片购买合约，分别为从2008年9月开始的5个月期购买协议和从2009年8月开始的3年期购买协议，合约价接近3亿美元。

2009年5月，辉煌硅能源与镇江环太硅科技有限公司（下称“环太”）合并，辉煌硅能源更名为“镇江环太硅科技有限公司”。在完成合并后，香港德懿有限公司占合并公司注册资本的64.99%，照耀香港有限公司占28.72%，江苏环太肥料有限公司占6.29%。原环太硅科技创始人兼董事长王禄宝出任合并公司董事长，董事则仍由施正荣、钱晓云、张怡、陈秋鸣组成。

王禄宝与施正荣同为扬中人，在合作之前已相熟近10年，据知情人士透露，施正荣甚至是引导王禄宝进入光伏产业的领路人。施正荣对两人在环太上的合作原本充满期待，但是蜜月期尚未满一年，硝烟就已弥漫。“环太和辉煌硅能源的分家真应了那句古话，‘人为财死鸟为食亡’。老板们最早合作时都能同甘共苦，但是看到利益时却都拼得你死我活。”一位扬中环太麾下的员工称。

2010年6月，环太和辉煌硅能源选择分手。在环太退出后，据知情人透露，辉煌硅能源的控制权被分成两部分，其中尚德电力控股29%，而代表施正荣个人的力量的占71%。辉煌硅能源的实体同时被拆分成两家公司—荣德新能源投资有限公司（香港）和荣德投资有限公司（香港）。其中前者为大家所熟知—“是施博士的公司，荣和德分别取自施正荣和尚德，”上述扬中环太麾下员工称。但是后一家荣德投资有限公司（香港）却从未出现在报表和公众眼中。

荣德投资有限公司（香港）在施正荣的家庭财富版图中占据何种地位尚未可知，但是记者查阅这两家公司的《法团成立表格》时发现，创办成员虽是以不同基金名称出现，但创办地址均为BVI同一地址，提交人地址亦完全相同，而且首任董事均为施正荣的妻子张?唯。

到了2010年下半年，国内光伏行业始终受到欧洲各国补贴下调消息的困扰不甚乐观。这时，尚德电力称为了发展上游拓展产业链，将以1.23亿美元的价格对荣德新能源投资有限公司进行全资收购，荣德新能源成为尚德的全资子公司。

“以1.23亿美元获得71%的所有者权益，再加上公司8000万美元的负债，说明尚德对这个公司的总资产估值为2.53亿美元。”上述知情人士称。

但是根据尚德财报显示，荣德新能源投资有限公司的总产能为375MW，换算下来相当于尚德购入的平均成本为0.79美元/WP，而此时市场价大概是0.20美元/WP。尚德为此多付了3倍的成本，这也使得尚德的处境变得更糟糕，为此尚德高管不得不在分析师电话会议中接受分析师的质疑。

暗渡陈仓

除了在光伏产业的发展之外，施氏家族的私人财富地图也已延伸到私募投资领域。2008年2月在上海成立的上海尚理投资有限公司（下称“尚理投资”）即是其中之一。根据公开资料显示，尚理投资的法人代表为施正荣的妻子张唯，董事兼总经理为上文提及的陈秋鸣。

2012年尚理投资最为亮眼的表现在投资华录百纳上。在华录百纳上市之前，尚理投资持有华录百纳10%股份；2012年2月华录百纳上市，尚理投资获得的账面回报高达16倍。

除了在文化产业的投资之外，2010年上市的豫金刚石和2011年9月上市的巴安水务上市前投资人名单中，尚理资本都在其列。巧合的是，在巴安水务的上市前股东名单中，施正荣前任军师张宇鑫所创立的上海道杰投资有限公司也在其中。

而在2009年时，尚理投资还曾连同雅戈尔投资有限公司、无锡新区创新创业投资集团有限公司共同成立无锡领峰创业投资有限公司(领峰基金)，投资无锡新区及周边地区的新能源、环保节能、生物医药、物联网、文化创意产业、新材料、现代服务业等项目。

尽管从未在尚德公开披露过，尚理投资与施正荣的关系在业内人士看来其实已经接近公开。但是，除了尚理投资和在实业领域的亚洲硅业和辉煌硅能源之外，施正荣究竟还有多少隐形财富却很难获知，而在施氏家族财富聚集的过程中，尚德电力也并非那么无?辜。

“施正荣个人财富的累积，很多尚德电力的高层都知情，睁一只眼闭一只眼罢了。”上述接近尚德的知情人士称，“亚洲硅业创立初期，尚德财务部门的同事们需要帮他们争取银行的资金资助、做路演，在这样的情况下，尚德电力能完全置身事外毫不知情吗？GSF（环球太阳能基金管理公司）反担保事件爆发以后，谁的骗局谁是谁非尚德高层都心知肚明。”

除了经营困局之外，尚德电力还要不断面对法律诉讼。GSF反担保时间爆发后，美国律师事务所便状告尚德发布虚假信息误导投资者，对尚德提起集体诉讼；意大利法院则指控尚德在意大利非法修建太阳能发电厂诈取政府补贴，对尚德提出刑事诉讼。