《环球企业家》专稿：“肖式监管”稳健开局

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“肖式监管”稳健开局

监管与创新并重，不激进，也未必很保守，“稳中求进”，这是意味深长的肖式监管。

文 《环球企业家》记者 贺颖彦 沈旭文

备受关注的2013年证券行业创新大会于5月8日正式召开，正如业界预料中的，履职50余天的证监会主席肖钢没有出席，取而代之出席会议的是证监会副主席庄心一及证监会主席助理张育军。相比于去年群情激奋、新政迭出的证券业创新大会，以及时任证监会主席郭树清激情四溢的脱稿演讲，今年的创新大会声势更为沉稳。主题也由创新变为了庄心一副主席所言的“创新与监管动态均衡”与张育军主席助理的“守住不发生大的风?险”。“与去年的取向肯定有明显的差别。”一位参加了大会的券商副总表示，“今年主要是总结和反思。去年分组讨论大家都有新想法，今年主要是汇报，会前的酝酿时间也不长。”这或多或少反映了新任证监会主席肖钢的风格。

自上任证监会主席以来，肖一直未对外界发声，其第一次正式发布文章是在五四青年节，寄语证券期货监管系统青年，支持他们做“中国梦”的践行者。虽然肖上任以来并未正式对外发言，但在内部的一些表态仍然或多或少地流传出来，包括提醒机构部和基金部“不要抢垃圾”等一系列言论。

肖在其多年任职经历中，以较为稳健而闻名，其最为知名的言论是在中国银行董事长任上撰文提醒“银行理财有沦为庞氏骗局的可能”，对于风险控制认识较为深刻。上任以来，证监会在债市弊案中的强硬表态，对于基金和券商资管的去杠杆化监管政策，以及刚刚过去的对平安证券万福生科造假案的处罚，均显示了其规范资本市场、构建健康资本市场的决心。

不过，在上任证监会伊始，肖即已表示要“保持政策的延续性”，因此一些前期出台的政策并未发生改变，得到了继续执行。这些政策包括一系列资产管理发行管制放松和投资范围放开，鼓励以融资融券为代表的非通道型创新业务等。“今年的主要工作应该还是消化前期创新政策给的空间，券商也不能老盯着监管层给政策，尤其是资产管理那些领域，去跟信托抢。在传统的二级市场相关产品也有很多可提升的空间。”前述券商副总表?示。

相比之下，基金公司对新主席监管思路的预期则更趋谨慎。一位基金公司总经理就表示：“首先希望的是已经放开的创新空间不至于过度收紧，尤其是不要把公募基金再管回到原来（2012年6月以前）的状态。第二步才敢希望对创新产品更加宽容和支持，包括一些多空双向和反向ETF产品。”多数证监系统内人士均预期，肖钢主席治下的证监会或将部分回归常态的监管趋势，机构的违规也会更少。未来资本市场改革的“步子”会走得更慢一些，更稳一些。目前绝大多数人将肖钢进一步改革的希望放在新三板上。这似乎是肖颇感兴趣的领域，也是他上任以来唯一视察过的。

5月6日召开的国务院常务会议亦提出，需要出台扩大中小企业股份转让系统试点范围的进一步方案。这也正符合肖“由易到难”、逐步突破的风格。业界对新三板的进一步期待，是通过新三板解决IPO堰塞湖，为下一步新股发行制度的改革创造条件。

肖氏风格

出生于1958年的肖钢于今年3月正式履新中国证监会主席，替代转任山东省代省长的前任证监会主席郭树清。肖钢拥有法学硕士学位，在央行任职22年，任中国银行董事长亦近10年，被称为“金融多面手”。在央行长达22年的工作期间，肖钢曾担任救火队长。90年代广东国投事件发生后，他被临危任命为中国人民银行广州分行行长，致力于广东省金融业重创后的修复工作。他也是《中华人民共和国信托法》出台以及《信托投资公司管理办法》修改完善的积极促成者之一。

肖在中国银行期间对外发言不多，“一直埋头做事”，一位中行中层表示。但其唯一一次引人注目的发言即以“捅马蜂窝”的姿态出现，引发业界的大讨论。2012年年中，其在《中国日报》发表英文版署名文章。他认为，目前银行发行的“资金池”运作的理财产品，由于期限错配，要用“发新偿旧”来满足到期兑付，本质上是“庞氏骗局”。

这样的表态虽然惹得银行业界的反弹，却同时也体现出他高瞻远瞩的视野和跳出行业身份，从全局思考的意识和能力。正是多次面对危机、处理危机的经验和法学背景，使得他对风险控制的认识颇为深刻。在中国银行任职期间，肖也表现出鲜明的个人风格。沉默少语但敢于下决断，是他在下属面前表现的一贯形象。到任证监会主席后，肖钢也保持了一贯的低调风格。

上任以来，他未出席过任何对外的正式场合会议。据媒体报道，在他上任后，仅仅在内部组织了为期两周的内部部门汇报，没有布置大规模的对外调研。这或许与证监会面临的复杂形势有关。肖钢的前任郭树清在资产管理、机构监管乃至新股发行监管等敏感领域均多有改革，形成了监管争相放松、机构业务“大跃进”的热火朝天景象。券商、基金子公司多有“跨界”。这也使得其他监管机构对证监会“颇有微词”。

证监治下的券商基金系统对肖钢是否能够抵抗住其它监管部门的压力，并且保持创新态势，颇有期待。肖一上任即表态“保持政策的稳定和连续性”，继续推进证券业的创新和改革。“肖主席肯定有自己的思路。”前述中行中层表示，“不过肖主席一向是谋定而后动。他2003年到任中行董事长，也经过快一年才形成自己的思路。”也有中行人士指，将肖钢等同于单纯的“风险规避型技术官僚”，同样是对肖钢的误读。在肖钢的中行董事长任内，中行在跨境人民币业务上的创新力度亦可称为“大胆”，尤其是在外界所谓“热钱流入”的猜测始终不绝于耳的情况下，中行推进相应业务的压力与风险同样难以想象。而肖钢在此中发挥的作用“相当坚决和关键”。

创新也要风控

上任50天以来，市场一直没有足够的信息来推测肖钢的施政思路。而证券业创新大会，其虽未出席，但副主席庄心一、分管机构部及基金部的主席助理张育军两位的出席，已是近期证监会最高级别的领导发言，或能体现证监会的监管思路。

庄心一在5月8日的大会上对新形势下如何深化改革提出的五点要求中，对创新做出五点规范包括“继续创新，创新集中于核心业务，监管与创新并重”等一系列内容。“信号比较明显。”前述参与大会的券商副总表示，“以我个人的解读，创新要提高核心业务能力，意味着监管部门对一些券商做银行保险的通道已经有所注意，并准备规范。创新与风控动态均衡则是主要针对前段时间陆续出现的资管业务因未履行报送义务被证监会处罚的几件事。”此前，证券业资产管理规模由数千亿一年多内暴增至接近两万亿，其中大多数沦为银行资产出表的“通道”，确实引起金融界对券商创新“变质”的争?论。

而海通证券场外市场产品及国泰君安一款资产管理产品均被监管层认为是变相突破资产管理法规设定的投资范围，因而受到证监局的明文处罚。在创新发展大会上，证监会主席助理张育军明确表示，“要守住柜台市场200人的投资人数限制”，或也针对此前的柜台市场产品受罚事件。不过，庄也为行业创新留了空间。“庄副主席说监管不能代替行业创新的提法非常重要。”

一位广东券商副总裁表示，“有些时候，并不一定要监管政策明确，而是可以券商先内部研究，跟监管部门保持沟通，时机成熟就可以先行试点。”证监会主席助理张育军也在总结会议时表示，“今年创新工作政策方针已经十分明确，重在行动，重在落实，基本任务是‘巩固、深化、完善、提高’。”前述广东券商副总裁表示，“预计在肖主席进一步明确态度之前，证监会很难再出大的创新监管政策。不过去年的创新政策还是留下了不少空间，包括资产证券化，迄今为止大部分券商还没有好好利用起?来。”在证券创新大会现场，中国证券业协会下发了《中国证券业协会各专业委员会2013年重点工作（征求意见稿）》，其中虽提到不少关于风险控制的内容，但也为证券业下一步创新，包括资产证券化、资产管理等提供了方向。

加强基金监管？

在加强机构监管方面，自肖钢上任以来，证监会同样是出手频频，“马蹄声急”。这其中，去年监管新政中给予创新空间最大的公募基金公司，似乎又成为本轮加强机构监管的重点指向。

4月26日，证监会召开新闻发布会，宣布就修订《证券投资基金运作管理办法》对外征求意见。而在当天公布的征求意见稿中，最受基金业者关注的，则是文稿三十二条中有关“基金总资产不能超过基金净资产的140%”的条款。这一前所未有的杠杆比率硬性限制一旦施行，已发行基金尤其是债券基金中“中枪”者并不在少数。“超过这个杠杆的主要是债券基金，去年债券基金收益率很抢眼，一部分也与杠杆的利用有关系。反过来，有去年债基的成功经验，越来越多的债基今年也开始利用杠杆。现在这个规定一出来，给大家是狠狠泼了桶冷水。”一位银行系基金公司债券基金经理表示。

据多位债基基金经理介绍，在2012年的债基行情中，多数债基的基金总资产均在基金净资产的1.5倍以上。而在2013年一季度多款债基开始发行的情况下，债基整体杠杆率才回落至1.4。“换句话说，从整体比例上看，新出的监管指标和债基的实际杠杆相近。但要考虑到现在拉低杠杆率的是一些还没有杠杆的新债基，已发行的债基大多是超过1.4的。”一位2012年收益率颇高的债基基金经理表示。而据银河证券基金研究中心分析师宋楠匡算，一旦证监会杠杆率1.4倍的新规获得执行，相关受影响的债券基金直接减持债基的总规模可能达到400亿元到640亿元人民币。而这种减持本身，也极有可能带来债基收益率进入持续下降的“恶性循环”：伴随债市监管措施的加强，一旦公募债基因杠杆新规进行减仓出货，有可能进一步遏制对债券的市场需求而导致债券价格整体下跌，这又会直接导致债券基金净值的下降，进而有可能再次触及1.4倍的杠杆天花板。

对此，一位公募基金公司副总经理则指，1.4倍杠杆对债基收益率的影响尚在其次，真正应该注意的还是“证监会在监管中去杠杆化的倾向”，“如果这种趋向全面体现，对公募基金来说，去年监管新政放松的空间也就被挤压到差不多”。

事实上，在前述征求意见稿出炉前，证监会早已悄然暂停了公募基金公司申请成立子公司的审批。对于审批暂停的原因，尽管监管部门并未提出明确回应。但一位接近监管部门的人士表示，公募基金子公司“注册资本薄弱，但做业务几乎无杠杆倍数限制，并且过多从事类信托业务”，是监管机构目前对基金子公司态度审慎的主要原因。

一位基金子公司负责人则指，目前获批的基金子公司中，承接类似政信合作的政府融资平台项目以及保障房项目的都有，而且有些项目的规模甚至都是基金子公司注册资本金的3倍到6倍，“如果证监会真的很在意去杠杆化或者控制机构风险，基金子公司也是首当其冲”。

对基金子公司而言，另一个不利因素则是，目前基金子公司总体规模有限，“即便全部喊停，也不会产生太大影响”。但也有基金业人士认为，目前证监会在机构监管领域的一系列举措，包括在4月下旬密集表态要将券商、基金的债券代持行为纳入日常监管而严加禁止，其意图并非在于“去杠杆化”，而在于获得监管的主导?权。“按中债登的数据，债券基金已经是债券市场的第二大投资主体。在这种情况下，证监会加强对债券基金的监管，一方面是分业监管下的‘守土有责’，尤其是强化自己在债市监管中的角色。另一方面也是给债券市场的其他投资主体确立一个监管标杆。”一位基金业人士说。

肖钢下一步

肖钢一直以来被认为是“有政治大局意识”，擅长协调各方利益，有高超的协调手段和能力。相比于前任郭树清以处长大换岗的形式搅动证监会内部权力格局，甚至偶尔不拘泥于程序，强力推动改革的作风，肖的步子要稳健得多。

迄今为止，证监会内部分工未有大的变化，基本保持了原样。自肖钢上任以来，不仅对于基金，对于证监治下的最庞大的体系，券商机构本身的改革也有一些停滞。此前业界对放开冻结多年的券商牌照，吸引各行各业有能力的人“都来办券商”颇为期待。

传闻几家新券商牌照也已经走到了最后程序，“只欠临门一脚”，如今却悄无声息。对于业界呼吁已久的允许增加杠杆率，对券商净资本管理办法进行修订，以减少净资本占用等一些给机构“松绑”的政策同样前景未明。而对于肖钢来说，进一步推动改革，提升投资者对资本市场的信心也是题中之义。肖会选择怎样的领域作为突破点？这一直是市场关心的重?点。

就在5月11日，西部证券总裁程晓明透露，肖钢主席表示新三板是证监会的首要工作。尽管这个表态并未得到官方证实，但符合肖钢一直以来的施政风格。“新三板好着手之处在于，它在证监会系统内没有沉淀的阻力，没有既得利益阻拦，是增量。”一位证券业资深律师表示，“虽然工信部，以及各地高新技术产业园区有自己的考虑。但只要证监会愿意在一些交易条件、转板等方面给出足够有吸引力的条件，还是会有区域交易所愿意让步。”

目前，国信证券总裁胡继之正在筹建的前海股权交易中心，即是其中的典范。“发展多层次的资本市场”，也正是肖钢在五四青年节寄语中的精?神。此前证监会披露的2013年证券期货监管工作重点第一项便提出扩大“新三板”试点范围。5月6日召开的国务院常务会议亦提出，需要出台扩大中小企业股份转让系统试点范围的进一步方案。

以新三板为切入口，或是肖钢化解IPO堰塞湖、疏导企业上市的一种手段。在解决了待上市企业之后，新股发行制度的改革才可能提上日程。传闻中的新股发行由审批制改为注册制，由注重实质判断向注重信息披露为趋势的转变，虽经多年“口头呼吁”，终未有大动作，其核心在于凝结了大量既有利益，不容易撬动。对于业界翘首期盼的重启IPO，肖目前为止似乎并未有明确的态度。根据既定议程，对上市公司的财务专项检查还将持续一段时间。

就在5月10日，证监会对万福生科造假一案做出最终宣判，平安证券被暂停保荐资格3个月，获罚金近亿元，且成立3亿元规模专项基金以赔偿因造假而受害的投资者。万福生科亦得财务总监、董事长证券市场终身禁入的处罚。目前，证监会还有数桩造假嫌疑及触犯法规案例处于调查过程中，这些均等待证监会的“审判”。