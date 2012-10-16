《环球企业家》专稿：重组平安银行基因

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重组平安银行基因

在高管“去深发展”化完成後，引入民生的“狼性文化”或是平安银行新的选择

《环球企业家》记者 廖灵君 贺颖彦

“平深恋”余波未止，反再掀巨浪。

9月24日晚间，一则来自平安银行的公告引爆资本市场。这则公告称，董事会於9月21日收到董事长肖遂宁、行长理查德·杰克逊的辞呈，两人的职位拟分别由平安集团副董事长孙建一及刚刚离职的民生银行副行长邵平接任。

一夜之间将相齐换，平安集团二号人物孙建一进驻银行顺理成章，而“空降”的新任行长邵平则是民生银行的“宿将”。令人意外的是，直至平安公告发布之後，民生银行才发出公告，确认邵平已从该行副行长任上离职，在此之前无论是民生方面还是平安方面都没有透出风声。《环球企业家》记者第一时间联系肖遂宁和理查德·杰克逊，但两人都对去职一事三缄其口。

该来的一天还是来了。

只不过，很多深发展老员工和资本市场都没有预料到，如此重要的两项人事变动会在同一时间发布。这样的组合，对於刚刚稳定的平安银行如何引入“平安”基因和“民生”凶悍作风，带来种种遐想。

平安嫡系

对於肖遂宁及理查德的去职，市场早有预期。平安银行整合深发展进程数年以来，深发展原副职至最近已经换血完毕，原平安银行相关高管陆续入掌深发展相关业务部门，行长及董事长一职的撤换也在情理之中。至此，在现任平安银行的高管中，只有主管公司业务的副行长胡跃飞是深发展的“老人”。

不过，新平安银行董事长和行长两大核心职位同时撤换，还是展现出平安一贯强势的行事风格，同时也标志着平安全面主导时代正式到来。

此次变动中，孙建一出任平安银行董事长一职并不意外。自从80年代被马明哲从人保挖到平安之後，孙建一一直是马的左膀右臂，过去平安通过几步战略逐渐组建起合并前的平安银行的过程，孙建一也长期扮演一线的操盘者，也曾担任过合并前的平安银行的董事长。

孙建一在平安集团内部一直是“忠厚老者”的形象，为人柔和，处事平衡，擅于拿捏关系。在平安集团当年的多次关键性谈判中，均是由他带队出席，并取得了不错的效果。

在此之前，由於马明哲负责替集团制定目标和战略，作为平安集团副董事长的孙则较多地把时间花在对外和具体业务的沟通协调上，在内在外都是平安集团的二把手。

在平安银行整合深发展的过渡阶段，孙建一在两者的企业文化融合上所下功夫颇多。2011年，他就和深发展党委书记王骥以党建工作为名，一起跑遍了深发展的各个省级分行，意即安抚各位地方大员及“推销”平安文化，减少进一步整合可能引起的文化摩擦。

在他的努力下，平安深发展换标一事最终朝着预想的方向前进，并於今年8月顺利走完了流程。

以孙建一作为新平安银行的董事长，不但是平安加强对银行掌控的常规步骤，也显示平安集团对这块目前受托资产管理规模万亿以上的领域异常看重。

作为平安金控架构最後完成整合的板块，平安的一些其它部门诸如信托和产险，都期待与平安银行的深度合作，而孙建一正是充分释放板块协同效应、提升平安银行盈利能力的合适人选，其在集团内长期积累的权威和擅于协调的个性也有助於银行在平安的金融综合协作大版图中话语权的提升。

民生血统

与孙建一的顺理成章相比，邵平的“空降”有些让人惊讶。根据民生银行8月底刚刚公布的半年报，作为民生排名第二的副行长，邵平的任期原本至2015年。他亦担任总行风险管理委员会主席一职，主要负责银行的风控工作。

从履历上看，邵平可谓民生银行名副其实的创业元老，1995年即参与民生银行筹建，历任信贷部总经理、上海分行行长、总行行长助理，直至总行副行长，并亲身参与了股份制商业银行的创建、改革、转型、发展、壮大的全过程，资历深厚。

根据一位民生员工的讲述，可能与主管的是风险管理相关业务，邵平平日里为人比较低调，讲话较少，“但还是比较有威信的。”

据知情人士透露，此前浦发银行总行曾经开展过一轮行长竞聘，邵平就是行长候选人之一，但是因为种种原因未能成行，不过此番进驻平安担任行长，也可以说是“失之东隅，收之桑榆”。

事实上，现在回头看来，民生银行对於高管层的变动似乎有所准备，管理层原有四位副行长，除邵平以外，还有邢本秀、赵品璋和毛晓峰，但是几个月前民生中高层已经进行了一轮人事调整，聘任授信评审部总经理石杰、金融市场部总裁李彬和公司银行部总经理林云山担任行长助理，对未来管理层的新老更替做好准备。

一位股份制银行人士称，银行业金融机构中，平安和民生在风格上有相近的地方，比如都比较崇尚“狼性”文化，也不是特别按照常理出牌。而两位当家人马明哲和董文标的个人特点非常鲜明，并极大地投射到企业特色中，“这对邵平入主平安银行有一定的帮助作用，在对平安企业文化的理解和磨合方面，也许会比旁人更加得心应手。”

不过，长期掌管风控的邵平能否适应平安银行加速发展的战略需求，同样有待于时间和市场的检验。

为了帮助新老管理层顺利过渡，肖遂宁和理查德·杰克逊卸任後，将分别受聘为平安银行、平安集团的顾问。