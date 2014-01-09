华侨银行获批上海QFLP试点

路透北京1月9日 -新加坡华侨银行(OCBC.SI)宣布，其在中国的第一支人民币股权投资基金--华侨星城（上海）股权投资基金正式成立，规模1亿美元，为目前东南亚唯一获批上海合格境外有限合伙人（QFLP）资格的金融机构。

其新闻稿显示，华侨星城基金将重点投资具有成长性的民营企业，并助力这些企业在中国A股市场成功上市。基金流向将大概锁定在现代农业、消费领域、健康产业、清洁和环境技术以及先进制造业等。

华侨银行于2013年在上海市设立了两家股权投资机构，分别为华侨星城（上海）股权投资基金和华侨星城（上海）股权投资管理有限公司。

“在这个全新的平台(华侨星城基金)，华侨银行在开展直投业务时将大大加快基金批复的速度，不再面临境外私募基金在投资中国境内公司时候的结汇问题。”新闻稿称。

自2011年1月上海合格境外有限合伙人试点项目启动，上海市政府接收并批准了超过20家企业的试点申请。凯雷、黑石和德同资本等私募股权机构已获批成为试点企业。(完)

(发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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