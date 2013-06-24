华融资产寻求出售少数股权 集资多至20亿美元--消息

路透香港/上海6月24日 - 两位消息人士向路透表示，寻求引入战略投资者的中国华融资产管理股份有限公司有意出售15-20%股权，集资多至20亿美元。

其中一位消息人士指出，华融已邀集投行参与销售事宜的顾问遴选，近期也选择了某家投行进行相关程序。消息人士因信息非公开而不愿具名。

目前无法取得华融资产的评论。

中国华融前身为创立于1999年的中国华融资产管理公司，旨在负责接收国有银行不良债权；去年其完成股改，正式挂牌成立股份有限公司，标志着由政策性金融机构转变为市场化的金融机构。(完)

(翻译 李珊珊; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。