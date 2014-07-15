华融资产管理公司首次在境外成功发行15亿美元债券

路透北京7月15日 - 中国最大资产管理公司--华融资产管理股份有限公司周二称，上周通过其境外平台公司成功定价发行了15亿美元债券。债券将于7月中旬在香港联合交易所挂牌上市。

该公司新闻稿称，这是中资金融机构境外债券发行规模最大之一的美元债。其中三年期3亿美元，票面利率3%；五年期12亿美元，票面利率4%。债券采用Reg-S规则发行，发行订单金额超过128亿美元，超额认购8.5倍。

“中国华融获得国际三大权威信用评级机构A类的主体信用评级和中国华融首次成功定价发行15亿美元债券，标志着中国华融完成股改、实现引战上市前通过了一次市场全面体检，”华融董事长赖小民称。

他并指出，这将有助于华融进一步拓展多元化融资渠道，并加快推进引进战略投资者和国际化进程。

赖小民今年3月两会期间曾表示，华融将在今年上半年完成引入战略投资者的工作，并会把引入民营资本考虑在内，争取明年上半年完成香港IPO（首次公开发行）上市。同为四大资产管理公司之一的中国信达(1359.HK)此前已于去年底香港上市。

华融新闻稿显示，此次债券由中国华融旗下的华融（香港）国际控股有限公司全资拥有的SPV公司Huarong Finance Co.,Ltd.发行，由华融国际提供担保，并由中国华融通过提供维好协议及股权购买、投资及流动性支持承诺函提供信用支持。募集资金将主要用于华融国际营运资本及一般性经营用途。

此前，国际三大信用评级公司穆迪、标普和惠誉分别给予中国华融“A3”、“A-”和“A”的信用评级，评级展望均为稳定，并分别给予本次债券预期信用评级“Baa1”、“BBB+”和“A”的信用评级。

新闻稿并称，本次境外发债也是中国华融继2013年在境内首次公开发行120亿元人民币金融债券后，有效拓展国际资本市场融资的又一次有益尝试。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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