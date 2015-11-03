华融消费金融股份有限公司获批筹建 首期注册资本6亿元

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月3日 - 据近日在港上市的中国华融资产管理股份有限公司(2799.HK)提供的新闻稿，由其主发起设立的华融消费金融股份有限公司正式获得中国银监会批准同意筹建。公司注册地为安徽省合肥市，首期注册资本6亿元人民币。
中国华融作为主发起人出资55%，其他三家股东分别为合肥百货、深圳华强和安徽新安资产。计划在2016年春节前正式对外营业。
“标志着金融资产管理公司由公司业务向零售业务转型、由传统金融向互联网金融转型、由重资产向轻资产转型。”华融公司的新闻稿称。
华融消费金融公司突出“央企实力、互联网模式、草根金融、全国展业、小额分散、纯信用贷款”的特点，客户定位瞄准80后人群、年轻白领、蓝领、“两新”群体（社会新人、新组建家庭）。
中国华融于10月30日在香港公开挂牌上市，周二盘中报价3.07港元。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。