华融消费金融股份有限公司获批筹建 首期注册资本6亿元

路透北京11月3日 - 据近日在港上市的中国华融资产管理股份有限公司(2799.HK)提供的新闻稿，由其主发起设立的华融消费金融股份有限公司正式获得中国银监会批准同意筹建。公司注册地为安徽省合肥市，首期注册资本6亿元人民币。