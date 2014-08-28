华融资产管理引进高盛等八家战投方案获批 增资逾145亿元

路透北京8月28日 - 中国国内最大资产管理公司--中国华融资产管理股份有限公司携手八家战略投资者周四宣布，增资扩股暨引进战略投资者方案已获国务院和监管部门审批，共增资145.43亿元人民币，占增资后股份总额20.98%。

新华社“新华视点”微博称，外界一直关注的中国华融为增资上市引进的八家战略投资者是增持投资的中国人寿保险（集团）公司，以及新引入的美国华平集团、中信证券国际、马来西亚国库控股公司[KHAZA.UL]、中金公司、中粮集团、复星国际和美国高盛集团(GS.N)七家投资者。

“之后华融将择机公开发行股票上市，迈出其市场化改革的重要一步。”新华视点微博称。

消息人士上月曾对路透表示，高盛和华平投资等投资者接近达成收购中国华融资产管理至多20%股权的交易，金额约为20亿美元。

截至2013年底，中国华融资产管理公司管理着大约657亿美元资产，是中国最大的坏帐管理公司，其后是中国信达资产管理公司(1359.HK)。(完)

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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