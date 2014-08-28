华融资产管理引进高盛等八家战投 明年底前赴港上市（更新版）

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路透北京8月28日 - 中国最大资产管理公司--中国华融资产管理股份有限公司周四宣布，引进八家战略投资者及增资逾145亿元人民币的方案已获国务院审批，预计公司在明年底前赴港上市。

中国华融公司董事长赖小民表示，此次引入战略投资是国有金融资产管理公司首次实现对混合所有制经济的有益探索，标志华融实现了国有、外资、民营多种所有制资本共同持股的混合所有制和股权多元化。

“根据公司‘改制、引战、上市’三步走的战略，华融下一步将正式启动上市准备，预计在明年底前赴港上市。”赖小民称。

中国华融为增资上市而引进的八家战略投资者为：增持投资的中国人寿保险（集团）公司，以及新引入的美国华平集团、中信证券国际、马来西亚国库控股公司、中金公司、中粮集团、复星国际和美国高盛集团(GS.N)七家投资者。

中国华融本次共增资145.43亿元人民币，占增资后股份总额20.98%。

对于“引战”的目的，赖小民表示，除了引入资本外，还可以引入优秀的体制，帮助华融完善公司治理结构；此外，“引战”能提高华融的风险管控和团队建设水平。今后，华融将与战略投资者在资管、投融资、投资银行、金融租赁等领域进行合作。

对于七家新引入投资者的选择，他指出，七家投资者的资质符合要求，并根据自身优势为华融提出了可行的战略合作方案，利于未来华融治理体系建设和治理能力提升；同时，七家机构报价较高，达到了理想的价格目标，实现了国有资产最大限度保值增值。

赖小民称，华融公司未来会加快战略转型，在不良资产处置方面，将不断扩大非金融机构、实体企业的不良债权处置。在负债端，华融将由国内银行筹资为主向国内国际两个市场借款、发债的多渠道筹资转型。

谈及国内经济下行、地方成立资产管理公司等外部形势变化，赖小民认为，国内经济在区间内运行的同时，风险也在增加，企业的还款意愿和能力下降，影响银行不良双升，这为华融带来业务发展优势。

他认为，地方资产管理公司的成立，既形成了中央、地方竞争的态势，也创造了合作的机会，四大资产管理公司主导资产管理业务同时，可以实现中央和地方联手。

消息人士上月曾对路透表示，高盛和华平投资等投资者接近达成收购中国华融资产管理至多20%股权的交易，金额约为20亿美元。

截至2013年底，中国华融资产管理公司管理着大约657亿美元资产，是中国最大的坏帐管理公司，其后是中国信达资产管理公司(1359.HK)。

此前，中国信达公布了中报业绩，2014年上半年,实现净利润52.96亿元人民币,同比增长30.29%；上半年不良资产经营业务收入为142.85亿元，同比增长42.1%，占收入总额的比重为55.4%，同比提高1.6个百分点。(完)

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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