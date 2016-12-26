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中国财经 | 2016年 12月 26日 星期一 08:49 BJT

华融资产拟登陆A股市场 计划发行不过68.9亿股

路透上海12月26日 - 继去年10月香港上市后，中国华融资产管理股份有限公司(2799.HK)登陆A股脚步也渐近。公司上周五晚间发布的A股首次公开发行股票(IPO)招股说明书申报稿显示，计划发行不超过68.9亿股A股。

华融资产称，本次发行不涉及老股转让，联席主承销商为中金公司和华融证券。募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充资本金及发展主营业务。

华融资产实际控制人为财政部，持股占本次发行前总股本的63.36%。按2016年6月末时点，发行前每股净资产为2.77元人民币；按2015年末时点，发行前每股收益为0.41元。

华融资产H股上周五收报2.56港元，近一个月累计下跌近18%。(完)

参看预披露稿详情，可点选中国证监会网站 here

(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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