中国华融IPO集资196亿港元 锁定10名基础投资者--销售文件

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港10月15日 - 据路透周四获得的销售文件显示，中国资产规模最大的资产管理公司--中国华融计划在香港首次公开发售（IPO）集资高至196亿港元，并锁定10名基础投资者，占发售比例最多七成。
华融原本计划集资最多214亿港元，但由于现有股东财政部和中粮集团决定不出售旧股，令IPO规模缩减18亿港元或8-9%。
销售文件显示，华融计划发售57.6988亿股新H股，招股价每股3.03-3.39港元，集资174.8-195.6亿港元（22.6-25.2亿美元），2015市账率0.96-1.05倍。
该公司已锁定10名基础投资者认购总值16.18亿美元IPO股份，其中远洋地产(3377.HK)及中国国家电网的认购金额分别为6.84亿及3亿美元，比重最大。
华融今天开始路演，预计10月22日定价，30日在联交所挂牌上市，新股编号“2799”。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。