中国华融IPO集资196亿港元 锁定10名基础投资者--销售文件

路透香港10月15日 - 据路透周四获得的销售文件显示，中国资产规模最大的资产管理公司--中国华融计划在香港首次公开发售（IPO）集资高至196亿港元，并锁定10名基础投资者，占发售比例最多七成。

华融原本计划集资最多214亿港元，但由于现有股东财政部和中粮集团决定不出售旧股，令IPO规模缩减18亿港元或8-9%。

销售文件显示，华融计划发售57.6988亿股新H股，招股价每股3.03-3.39港元，集资174.8-195.6亿港元（22.6-25.2亿美元），2015市账率0.96-1.05倍。

该公司已锁定10名基础投资者认购总值16.18亿美元IPO股份，其中远洋地产(3377.HK)及中国国家电网的认购金额分别为6.84亿及3亿美元，比重最大。

华融今天开始路演，预计10月22日定价，30日在联交所挂牌上市，新股编号“2799”。（完）