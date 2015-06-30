中国华融资产管理可能最快今天提出IPO申请--IFR

沪深证交所上周五两融余额连九日下跌，续创逾三个月新低
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低。
路透香港6月30日 - 据汤森路透旗下IFR周二的报导称，中国最大不良资产管理公司--中国华融资产管理股份有限公司可能最快今天就其高至30亿美元的香港首次公开发售（IPO）提出申请。
报导并称，该IPO计划将于9月推出市场。花旗(C.N)、高盛(GS.N)、汇丰(HSBA.L)以及工银国际担任上市保荐人。
华融于北京的发言人拒绝置评。
在中国四大国有资产管理公司之中，华融将是继中国信达(1359.HK)之后第二家进行IPO。
华融去年引进八家战略投资者，包括高盛及美国私募股权公司华平，以145.43亿元人民币取得20.98%股份。（完）
(编译 雷美珍；审校 杨淑祯)
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