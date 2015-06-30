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中国财经 | 2015年 6月 30日 星期二 14:07 BJT

中国华融资产管理可能最快今天提出IPO申请--IFR

路透香港6月30日 - 据汤森路透旗下IFR周二的报导称，中国最大不良资产管理公司--中国华融资产管理股份有限公司可能最快今天就其高至30亿美元的香港首次公开发售（IPO）提出申请。

报导并称，该IPO计划将于9月推出市场。花旗(C.N)、高盛(GS.N)、汇丰(HSBA.L)以及工银国际担任上市保荐人。

华融于北京的发言人拒绝置评。

在中国四大国有资产管理公司之中，华融将是继中国信达(1359.HK)之后第二家进行IPO。

华融去年引进八家战略投资者，包括高盛及美国私募股权公司华平，以145.43亿元人民币取得20.98%股份。（完）

(编译 雷美珍；审校 杨淑祯)

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