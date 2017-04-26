中国华融早盘反弹逾5% 券商指丰盛事件此前反应过度

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港4月26日 - 丰盛控股(0607.HK)第二大股东中国华融(2799.HK)周三早盘反弹逾5%，暂时摆脱丰盛阴霾；有券商指此前股价反应过度，惟审慎起见仍下调华融目标价。
丰盛控股周二被研究机构格劳克斯（Glaucus）报告指称操纵股价，当中更提及卓尔集团(2098.HK)、中国高速传动(0658.HK)等多间关联企业，因而造成“火烧连环船”效应，股价纷纷急跌，连没有被提及的中国华融亦收跌逾9%至近三个月低位。
交银国际今早的研究报告认为，华融股价大跌乃受丰盛影响，仅就此事件看股价存在超跌。报告指出，华融表示一季度以来已经退出绝大多数丰盛股权，并实现盈利，预计未来因此笔投资产生亏损的可能性也小。
“我们计算平均每股成本为2.11港元左右，按丰盛停牌前收盘价2.52港元计，华融仍有浮盈。”该行分析师李珊珊在报告中称。
交银国际认为，华融对丰盛的持股应划入可供出售类资产中的权益工具，此类资产价格的波动不会计入损益表，按周一收市价计，这部分持股市值54亿元人民币，占去年末可供出售资产中上市权益工具的30%，占目前总市值的4.7%。
但该行同时指出，由此事件可能引发投资者担心华融近两年快速扩张中激进的投资风格积累的风险因素，出于审慎考虑，将华融目标价由3.82港元下调4%至3.67港元，目前2017年动态市盈率和市账率分别为4.67和0.79倍，维持长线买入评级。
香港时间11:18，该股升5.26%，报3.20港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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