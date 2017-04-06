中国华融称今年重点布局不良资产 季度收购不良资产包占比超50%

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京4月6日 - 中国资产规模最大的资产管理公司--中国华融(2799.HK)周四称，今年将继续做强做大不良资产主业，在资本摆布上重点布局不良资产；今年一季度收购的不良资产包占比超过50%。
华融董事长赖小民在银监会新闻发布会上并指出，去年末银行不良率环比下降0.02个百分点是好的现象，未来3-5年银行的不良贷款仍会增加，但在可控范围内。
对于华融回归A股的进展，赖小民称“主管部门认可我们的想法，正在做更多的工作，尽快实现A+H股。”
华融去年末发布的A股首次公开发行股票(IPO)招股说明书申报稿显示，计划发行不超过68.9亿股A股；募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充资本金及发展主营业务。
赖小民“两会”期间接受路透专访时称，今年该公司将拓展不良资产业务，拟建立至多五家由地方政府支持的资产管理公司；同时，积极推进参与市场化债转股工作，计划在三年内帮助实施500亿元人民币的债转股，2018年以前完成100亿元人民币的交易额。
华融2016年年报显示，当年归属于股东的净利润约196.14亿元人民币，较上年增长35.4%；平均股东权益回报率(ROAE)为18.4%，平均资产回报率为2%。截止2016年末，该公司不良资产经营业务年末资产总额达6,287.1亿元，较上年增长71.8%，实现收入总额507亿元，贡献度达超过53.2%。（完）
(发稿 马蓉；审校 曾祥进)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。