中国华融称今年重点布局不良资产 季度收购不良资产包占比超50%

路透北京4月6日 - 中国资产规模最大的资产管理公司--中国华融(2799.HK)周四称，今年将继续做强做大不良资产主业，在资本摆布上重点布局不良资产；今年一季度收购的不良资产包占比超过50%。

华融董事长赖小民在银监会新闻发布会上并指出，去年末银行不良率环比下降0.02个百分点是好的现象，未来3-5年银行的不良贷款仍会增加，但在可控范围内。

对于华融回归A股的进展，赖小民称“主管部门认可我们的想法，正在做更多的工作，尽快实现A+H股。”

华融去年末发布的A股首次公开发行股票(IPO)招股说明书申报稿显示，计划发行不超过68.9亿股A股；募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充资本金及发展主营业务。

赖小民“两会”期间接受路透专访时称，今年该公司将拓展不良资产业务，拟建立至多五家由地方政府支持的资产管理公司；同时，积极推进参与市场化债转股工作，计划在三年内帮助实施500亿元人民币的债转股，2018年以前完成100亿元人民币的交易额。

华融2016年年报显示，当年归属于股东的净利润约196.14亿元人民币，较上年增长35.4%；平均股东权益回报率(ROAE)为18.4%，平均资产回报率为2%。截止2016年末，该公司不良资产经营业务年末资产总额达6,287.1亿元，较上年增长71.8%，实现收入总额507亿元，贡献度达超过53.2%。（完）