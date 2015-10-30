中国华融首日挂牌力保不失 以高于招股价0.3%收市

路透香港10月30日 - 中国资产规模最大的资产管理公司--中国华融(2799.HK)周五首日挂牌力保不失，全日稳守于招股价之上，终场以高于招股价0.3%收市。 市场人士指出，华融上市适逢港股面对回吐压力，能够守着招股价已算表现不俗。

华融董事长赖小民出席上市仪式时表示，公司在市场不太好的情况下发行新股上市，原则是要做到国有资产保值增值，与同业具可比性，并为投资者留点合理利润回报空间。

“这个价值在当前市场情况下相对合理，但我相信，以后会比这个估值要好，因有业绩和成长性的支撑。”他并称。

华融今早开高不足1%后基本徘徊于招股价上方，接近收市时一度冲高近2%至3.15港元，终场收报3.1港元，较招股价高0.3%，大市恒生指数.HSI则跌0.79%。

华融招股价定于3.09港元，接近招股价区间3.03-3.39港元低端，发售约57.7亿股新H股，集资178.29亿港元，为今年以来香港第三大IPO，仅随华泰证券(6886.HK)及广发证券(1776.HK)其后。

第一上海首席策略师叶尚志称，“现时中国经济形势不太好，华融趁此机会上市集资扩展不良资产管理业务，是合适的播种期，待日后中国经济周期向上时，便是华融的收成期。”

周四闭幕的中国中共五中全会会议审议并通过关于制定“十三五”(2016-2020年)规划的建议。会议提出全面建成小康社会新的目标要求。

赖小民称，华融在十三五期间将强化对中国实体经济的服务，强化对企业财务重组和并购，防范和化解系统性金融系统风险，特别是发挥金融安全网和稳定期的作用。预期公司三大业务--不良资产经营、综合金融服务以及投资及资产管理均会得到很好的发展机遇。

华融是次招股反应一般，面向散户的公开发售部分录得超额认购2.22倍，面向机构投资者的国际发售部分则获轻度超额认购。

华融引入包括远洋地产(3377.HK)、国家电网公司、前海人寿保险在内的10名基础投资者，合共认购40.57亿股IPO股份，占整个IPO比重七成，并占上市后股本约10.5%。

同期上市新股中国再保险(1508.HK)，周一挂牌以来股价亦稳守于招股价之上。该公司以每股2.7港元发售约57.7亿股新股，集资155.79亿港元，为今年以来第四大IPO。（完）