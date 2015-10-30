中国华融首日挂牌力保不失 以高于招股价0.3%收市

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港10月30日 - 中国资产规模最大的资产管理公司--中国华融(2799.HK)周五首日挂牌力保不失，全日稳守于招股价之上，终场以高于招股价0.3%收市。 市场人士指出，华融上市适逢港股面对回吐压力，能够守着招股价已算表现不俗。
华融董事长赖小民出席上市仪式时表示，公司在市场不太好的情况下发行新股上市，原则是要做到国有资产保值增值，与同业具可比性，并为投资者留点合理利润回报空间。
“这个价值在当前市场情况下相对合理，但我相信，以后会比这个估值要好，因有业绩和成长性的支撑。”他并称。
华融今早开高不足1%后基本徘徊于招股价上方，接近收市时一度冲高近2%至3.15港元，终场收报3.1港元，较招股价高0.3%，大市恒生指数.HSI则跌0.79%。
华融招股价定于3.09港元，接近招股价区间3.03-3.39港元低端，发售约57.7亿股新H股，集资178.29亿港元，为今年以来香港第三大IPO，仅随华泰证券(6886.HK)及广发证券(1776.HK)其后。
第一上海首席策略师叶尚志称，“现时中国经济形势不太好，华融趁此机会上市集资扩展不良资产管理业务，是合适的播种期，待日后中国经济周期向上时，便是华融的收成期。”
周四闭幕的中国中共五中全会会议审议并通过关于制定“十三五”(2016-2020年)规划的建议。会议提出全面建成小康社会新的目标要求。
赖小民称，华融在十三五期间将强化对中国实体经济的服务，强化对企业财务重组和并购，防范和化解系统性金融系统风险，特别是发挥金融安全网和稳定期的作用。预期公司三大业务--不良资产经营、综合金融服务以及投资及资产管理均会得到很好的发展机遇。
华融是次招股反应一般，面向散户的公开发售部分录得超额认购2.22倍，面向机构投资者的国际发售部分则获轻度超额认购。
华融引入包括远洋地产(3377.HK)、国家电网公司、前海人寿保险在内的10名基础投资者，合共认购40.57亿股IPO股份，占整个IPO比重七成，并占上市后股本约10.5%。
同期上市新股中国再保险(1508.HK)，周一挂牌以来股价亦稳守于招股价之上。该公司以每股2.7港元发售约57.7亿股新股，集资155.79亿港元，为今年以来第四大IPO。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。