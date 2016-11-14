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中国财经 | 2016年 11月 14日 星期一 09:16 BJT

华融金融与永新华订MOU 建议成立300亿元人民币投资基金

路透香港11月14日 - 华融国际金融控股有限公司(0993.HK)宣布，与主要从事物业发展及文化产业投资的永新华控股订立战略合作谅解备忘录（MOU），成立建议规模300亿元人民币的投资基金，主要投资于全球非物质文化遗产发展及保育项目。

华融金融主要从事金融及资产管理服务，公司的声明称，旗下相关持牌附属公司将负责管理该基金。

谅解备忘录为期一年，可由任何一方向另一方发出30天书面通知予以终止。谅解备忘录不具法律约束力，且仅列出双方在合作成立基金方面之意向，故谅解备忘录项下拟进行交易不一定付诸实行。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)

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