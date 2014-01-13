华锐风电称遭证监会立案调查

刊登在上海证券交易所的公告称，将积极配合调查工作。在上述期间，公司暂不能办理首次公开发行限售股股份上市流通的相关事项。

华锐上周公告称，预计2013第四季度净利润为亏损，预计2013年度归属于上市公司股东的净利润亏损数额将超过2013年前三季度亏损数额。

公司已警示称，公司股票可能被实施退市风险警示、公司债券可能被暂停上市；交易所11华锐01债到期收益率已飙升至20%以上水平。