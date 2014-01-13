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中国财经 | 2014年 1月 13日 星期一 10:14 BJT

华锐风电称遭证监会立案调查

路透上海1月13日 - 中国华锐风电科技(601558.SS)周一公告称，因公司其它涉嫌违反证券法律法规的行为，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。

刊登在上海证券交易所的公告称，将积极配合调查工作。在上述期间，公司暂不能办理首次公开发行限售股股份上市流通的相关事项。

华锐上周公告称，预计2013第四季度净利润为亏损，预计2013年度归属于上市公司股东的净利润亏损数额将超过2013年前三季度亏损数额。

公司已警示称，公司股票可能被实施退市风险警示、公司债券可能被暂停上市；交易所11华锐01债到期收益率已飙升至20%以上水平。

公司股票上周三起一直在停牌，上周二收报3.93元人民币，过去一个月跌逾13%。（完）

(发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)

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