华锐风电称遭证监会立案调查

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透上海1月13日 - 中国华锐风电科技(601558.SS)周一公告称，因公司其它涉嫌违反证券法律法规的行为，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
刊登在上海证券交易所的公告称，将积极配合调查工作。在上述期间，公司暂不能办理首次公开发行限售股股份上市流通的相关事项。
华锐上周公告称，预计2013第四季度净利润为亏损，预计2013年度归属于上市公司股东的净利润亏损数额将超过2013年前三季度亏损数额。
公司已警示称，公司股票可能被实施退市风险警示、公司债券可能被暂停上市；交易所11华锐01债到期收益率已飙升至20%以上水平。
公司股票上周三起一直在停牌，上周二收报3.93元人民币，过去一个月跌逾13%。（完）
(发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。