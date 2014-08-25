华润水泥料第四季水泥价格升10-15% 中国投资放慢无碍水泥需求

路透香港8月26日 - 尽管中国的固定资产投资增速有放慢迹象，但华南地区最大水泥生产商--华润水泥控股(1313.HK)表示，市场对水泥需求仍会有一定的增长，加上现时公司业务所处区域供需关系改善，料水泥价格于第四季度的旺季可在现时基础上升10-15%。

今年1-7月中国固定资产投资同比增长17%，增速是逾12年来最低，房地产投资的拖累愈发明显。而基建、农村建设及房地产是水泥行业的主要用家，分别占华润水泥销售比例的40%、40%及20%、

”固定资产投资增长有17、18%的话，基本上不用太担心。“华润水泥执行董事兼首席财务官刘忠国在一个小范围访问中称。

他解释，从过往数据分析，固定资产投资往往较水泥需求增速高11-13个百分点，即水泥需求仍会有几个百分比的增加。

＂即使（水泥需求）增速只有3-5%也不用担心，因为即使需求减慢，市场供应也在减少。＂刘忠国称。

中国自2009年起不再发新批文兴建新水泥生产线，虽然其后几年仍陆续有新生产线落成（此前已取得批文的项目），但数目逐年滑落。刘忠国表示，公司所处华南地区今年的新增产能约700-800万吨，明年约700万吨，相对广东、广西一年消耗2.4-2.5亿吨水泥占很少比例，不会导致供过于求。

他并称，7月因受台风及大雨天气影响，公司的水泥价格回落至每吨315-320港元，仍较去年同期的300港元为高。

展望第四季的传统旺季业务表现，刘忠国称水泥价格已稳定下来，而近期的出货量也有回升，平均每天出货量约22万吨（公司总产能约8,000万吨）。

＂这说明我们能够生产多少，出货多少，是颇理想的。＂他称。

他预期，倘若今年余下时间天气没有突变，销量是可以维持，水泥售价在中秋后料将一如以往般逐渐走高，保守估计第四季水泥价格可在现时的基础上升10-15%，即约每吨350港元，与上半年基本持平。

华润水泥、海螺水泥(0914.HK)(600585.SS)及台泥国际(1136.HK)在广东的市占率居头三位，但加起来也不足50%。刘忠国表示，公司目标之一是做到区域最大，目前18-20%的市占率未够理想，长远希望将市占率提高至25-30%，故此未来仍要继续进行收购，首选地点为广东、广西、福建及海南等公司已有业务的地区。

此外，被问到原招商局集团董事长傅育宁接任为华润集团董事长后，有否对华润水泥的发展提出意见，刘忠国表示，他感觉傅育宁支持水泥的发展，并建议华润水泥考虑＂走出去＂的可能，这对公司来说是正面讯息。

不过他指出，由于华润水泥的管理模式是所有投资都由本身团队负责管理，故此若要进军海外，也涉及额外的人手等多方面考虑。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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