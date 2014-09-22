华润电力总裁王玉军因涉嫌贪污遭刑事拘留 辞去公司职务

路透香港9月22日 - 中国华润集团旗下发电商--华润电力控股有限公司(0836.HK)称，王玉军因涉嫌贪污遭到内地执法机关刑事拘留，已辞任公司执行董事兼总裁，周一起生效。

华润电力于联交所的公告称，王玉军因涉嫌受贿及贪污被江苏省镇江市人民检察院刑事拘留，已辞任上市公司及下属公司的一切职务，包括子公司华润电力投资有限公司法定代表人、董事长兼总经理等。

该公司表示，董事会认为王玉军事件不会对公司正常业务运作带来重大负面影响，而华润电力主席周俊卿继续兼任总裁职务，直至物色到合适替代人选。

王玉军上月被江苏省检察机关立案调查，是继前华润集团董事长宋林以及前华润电力主席兼首席执行官王帅廷相继于4月及5月因涉嫌严重违纪而接受组织调查后，围绕华润电力的高管落网。

华润电力周一早盘曾挫逾5%，低探21.65港元的逾一个半月低位。香港时间11:26，该股跌1.97%，报22.45港元。（完）

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(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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