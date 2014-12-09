华润置地落实以148亿元人民币收购母公司资产 并拟供股集资

路透香港12月9日 - 中国大型房地产商--华润置地宣布，落实向母公司华润集团收购一批位于深圳及山东省的物业项目，总代价147.95亿元人民币，公司将向母公司发行新股及部份现金代支付。

华润置地周一晚间的声明称，公司拟同时进行供股集资，基准为每持有九股现有股份的股东可获发两股供股股份，每股供股价为18.0104港元，较公司周一收盘价19.7港元折让约8.58%，发行约4.1531亿股供股股份，筹资74.8亿港元。

公司表示，供股是为了使其他合资格股东有机会进一步参与公司业务及分享增长成果，并最低限度维持其于公司的持股量不被是次收购摊薄。

华润置地这次收购母公司资产，其中100亿元收购价将以发行约6.996亿股新股方式支付，每股作价亦为18.0104港元，其余47.95亿元则以现金支付。

是次收购的项目地块其中三幅位于深圳，两幅位于山东济南，总建筑面积约404万平方米，其中住宅占213.7万平方米，其余包括商业、写字楼和酒店等其他用地。

华润置地表示，收购将可令公司增加于一、二线城市的土地储备，由于部份项目已开始销售，可即时提供贡献及现金流。其中深圳大冲村项目及济南兴隆项目于截至今年10月底止12个月的总合约销售为27.04亿元，及现金流近21亿元。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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