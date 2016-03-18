华润对万科引入深圳地铁程序提异议 称未经董事会讨论--一财

路透上海3月18日 - 备受关注的中国最大房地产开发企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)与深圳地铁进行重大资产重组事宜又有新进展，周四万科股东大会高票通过了资产重组继续停牌议案；而万科目前的第一大股东华润虽投了赞成票，但却对此次重组的程序提出异议，因未经过董事会讨论及决议。

第一财经日报周五引述华润方面表态称，为了避免股价波动和市场混乱，华润认为万科股票继续停牌更符合股东利益；不过华润派驻万科的董事已经向有关监管部门反映了相关意见，要求万科经营依法合规。

对此质疑，报导并援引万科方面回复称，此次与深圳地铁的合作仅为初步意向，不具法律约束力，在程序上无需经过董事会的审议。

报导还引述万科方面的解释称，公司与深圳地铁集团签署的战略合作备忘录仅为对拟议交易的初步意向；备忘录并未约定具体注入项目，也没有约定在重组中对应的股权比例和股权价格，未来交易如需进行，还需要经过公司董事会和股东大会的审议。

万科指出，根据《公司法》及《公司章程》的规定，签署无法律约束力的备忘录，并不是必须经过董事会、股东大会审议的事项。因此，公司签署合作备忘录，无需事先通过董事会审议，符合公司治理的相关规定。

不过华润方面认为，华润强调公司治理要依法合规；万科以公司董事会名义发布公告，且公告涉及公司重大资产交易及股价敏感信息，公告就必须先经董事会讨论。

周四万科A股因重组继续停牌的议案获出席股东97.13%的高票通过，预计将最迟于6月18日复牌。而此前“万宝之争”中主角之一的宝能系，亦继续停牌议案投了赞成票；不过一直态度坚定地站在万科背后的华润此番发声，令“万宝之争”变得更加扑朔迷离。

万科与“宝能系”去年底爆发收购大战，截止去年底收购方宝能投资旗下钜盛华和前海人寿，对万科的合计持股升至24.26%，为第一大股东；而万科管理层对宝能系的收购相当抵触，董事长王石公开反对宝能系的入主。

而此前的第一大股东及万科的盟友华润公司直接及间接持股为15.29%，即使加上万科在事业合伙人制下持有的约4.48%股份，与宝能系差距较大。去年12月21日，万科紧急停牌，筹划重大资产重组，外界普遍认为万科希望能找到“白马骑士"，提高自己这方的持股量。

万科A停牌前收在24.43元；而H股已在1月初复牌，周四收报19.90港元，较H股复牌前累计下跌约13%。（完）