华润置地组规模约48亿元人民币基金 开发珠海横琴项目

中海油预计今年产量按年下降约4% 三年内产量目标基本持平
路透香港1月19日 - 尽管油价持稳，中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司周四称，预计2017年净产量按年下降约4%，三年内产量目标基本持平。
路透香港2月5日 - 中国大型房地产商--华润置地(1109.HK)周五宣布，将与华润信托及其他伙伴成立基金，开发珠海市横琴新区的项目，基金初始募集总规模预计为47.98亿元人民币。
公司的声明称，基金的有限合伙（LP）份额分为三类：机构投资者将出资40亿元；华润置地全资子公司华润深圳出资1.73亿元，及华润置地母公司--华润集团旗下华润信托出资1.15亿元；吴骥年及吴霏兰出资5.1亿元。
基金的执行事务合伙人代表将由华润深圳派员担任，华润信托则任基金投资管理人。
华润置地早盘收低0.55%，报18.06港元，过去一个月跌逾15%。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。