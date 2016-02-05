华润置地组规模约48亿元人民币基金 开发珠海横琴项目

路透香港2月5日 - 中国大型房地产商--华润置地(1109.HK)周五宣布，将与华润信托及其他伙伴成立基金，开发珠海市横琴新区的项目，基金初始募集总规模预计为47.98亿元人民币。

公司的声明称，基金的有限合伙（LP）份额分为三类：机构投资者将出资40亿元；华润置地全资子公司华润深圳出资1.73亿元，及华润置地母公司--华润集团旗下华润信托出资1.15亿元；吴骥年及吴霏兰出资5.1亿元。

基金的执行事务合伙人代表将由华润深圳派员担任，华润信托则任基金投资管理人。

华润置地早盘收低0.55%，报18.06港元，过去一个月跌逾15%。（完）

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