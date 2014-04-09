华数传媒向史玉柱马云等增发股票筹资65亿元

路透上海4月9日 -停牌一个半月的中国华数传媒控股股份有限公司(000156.SZ)周三公告称，其拟向由巨人集团GA.N董事会主席史玉柱和阿里巴巴集团主席马云等投资的云溪投资定向增发股票，筹资总额为65.36亿元人民币。

华数传媒拟向杭州云溪投资合伙企业定向增发2亿8,667.1万股，每股发行价22.80元。增发完成后，云溪投资将持有华数传媒20%股份。

华数传媒此次增发所募集的资金将全部用于媒资内容中心建设、华数TV互联网电视终端全国拓展项目及补充流动资金。

公告称，史玉柱和马云看好华数传媒的发展前景，希望通过投资华数传媒布局文化传媒产业。双方希望通过在资本平台上的合作，把握市场动向、进行战略规划，将公司打造成国内垂直一体化综合传媒集团。

此外，华数传媒控股股东华数数字电视传媒集团与阿里巴巴（中国）有限公司近日签署战略合作协议，在资本层面及业务层面进行紧密合作，并探讨在战略、技术、平台等层面合作的可能性。

在资本层面，双方已同意在一方进行原创内容、视频通讯、游戏、音乐、教育等综合应用体系，以及云计算、大数据等领域的布局和并购中，另一方可同步进行资本参与，共同拓展文化传媒产业链上下游。 在业务层面，双方将在视频业务上进行协同合作。

华数传媒自2月25日起停牌，上一交易日收在25.54元。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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