华泰证券耗资约7.8亿美金全资收购美资产管理平台AssetMark

路透香港4月12日 - 中国大型券商--华泰证券(601688.SS)(6886.HK)公布与其子公司，向独立第三方AqGen Liberty签订购买协议，收购美国资产管理平台AssetMark全部已发行股本的目标股份，应付代价约为7.8亿美元购买价。

港交所周一晚间公告显示，华泰证券与子公司Huatai International Finance于与AqGen Liberty签订了上述协议，应付代价约7.8亿美元（加或减），完成时AssetMark的营运资金与正常营运资金水平的差额；减去债项及未支付的交易费用；以及加或减AssetMark的现金与目标正常现金水平的差额。代价将分两阶段以内部资源拨付。

华泰称，AssetMark的投资能力、投资组合专长，以及理念领导地位会加强该集团在中国证券行业的领先地位。

AssetMark成立于1996年，总部位于美国加利福尼亚州康科德市，是一家独立的全方位服务统包资产管理项目平台(TAMP)，为美国的财务顾问企业提供投资和谘询方面的解决方案。3月止平台上的资产总额约285亿美元。

华泰证券H股周一收报17.74港元，近一个月累计上涨16.40%。（完）