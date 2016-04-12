华泰证券耗资约7.8亿美金全资收购美资产管理平台AssetMark

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港4月12日 - 中国大型券商--华泰证券(601688.SS)(6886.HK)公布与其子公司，向独立第三方AqGen Liberty签订购买协议，收购美国资产管理平台AssetMark全部已发行股本的目标股份，应付代价约为7.8亿美元购买价。
港交所周一晚间公告显示，华泰证券与子公司Huatai International Finance于与AqGen Liberty签订了上述协议，应付代价约7.8亿美元（加或减），完成时AssetMark的营运资金与正常营运资金水平的差额；减去债项及未支付的交易费用；以及加或减AssetMark的现金与目标正常现金水平的差额。代价将分两阶段以内部资源拨付。
华泰称，AssetMark的投资能力、投资组合专长，以及理念领导地位会加强该集团在中国证券行业的领先地位。
AssetMark成立于1996年，总部位于美国加利福尼亚州康科德市，是一家独立的全方位服务统包资产管理项目平台(TAMP)，为美国的财务顾问企业提供投资和谘询方面的解决方案。3月止平台上的资产总额约285亿美元。
华泰证券H股周一收报17.74港元，近一个月累计上涨16.40%。（完）
(记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。