华泰证券与红杉资本推二期产业并购基金 规模100亿元人民币--报载

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海6月8日 - 中国证券报周一报导，华泰证券(601688.SS)(6886.HK)日前与红杉资本签署战略合作协议，双方将在投资和投行项目、产业研究、信息共享等方面进行合作，同时红杉资本将与华泰证券旗下华泰瑞联并购基金管理公司合作并发起设立产业并购基金，规模100亿元人民币。
华泰瑞联并购基金于去年4月由华泰证券发起设立，聚焦于大健康、大消费、高端制造和TMT产业，围绕行业龙头，以“投行+投资”方式，推动产业龙头进行产业链整合。目前，华泰瑞联并购基金第一期10亿元已基本投资完毕，投资项目包括众信旅游(002707.SZ)、美年大健康。
此次红杉资本管理团队与华泰瑞联发起设立的华泰瑞联并购基金（二期），初步确定募集规模100亿元，继续关注大健康、大消费、TMT、高端制造等行业，核心投资策略是聚焦龙头公司产业整合、中国概念股、红筹股回归、国企“混改”以及中国企业海外产业并购中的投资机会。
报导指出，华泰证券和红杉资本此次的战略合作将实现优势互补。华泰证券可强化红杉资本在国内投行业务领域及A股市场上的影响力和渗透力，红杉资本则可以给华泰证券导入其在TMT(科技、娱乐和电信）等新兴行业内的投资项目、投资经验以及全球渠道。
华泰证券上周五收报29.63元，近一个月累计上涨6.9%。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。