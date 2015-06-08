华泰证券与红杉资本推二期产业并购基金 规模100亿元人民币--报载

路透上海6月8日 - 中国证券报周一报导，华泰证券(601688.SS)(6886.HK)日前与红杉资本签署战略合作协议，双方将在投资和投行项目、产业研究、信息共享等方面进行合作，同时红杉资本将与华泰证券旗下华泰瑞联并购基金管理公司合作并发起设立产业并购基金，规模100亿元人民币。

华泰瑞联并购基金于去年4月由华泰证券发起设立，聚焦于大健康、大消费、高端制造和TMT产业，围绕行业龙头，以“投行+投资”方式，推动产业龙头进行产业链整合。目前，华泰瑞联并购基金第一期10亿元已基本投资完毕，投资项目包括众信旅游(002707.SZ)、美年大健康。

此次红杉资本管理团队与华泰瑞联发起设立的华泰瑞联并购基金（二期），初步确定募集规模100亿元，继续关注大健康、大消费、TMT、高端制造等行业，核心投资策略是聚焦龙头公司产业整合、中国概念股、红筹股回归、国企“混改”以及中国企业海外产业并购中的投资机会。

报导指出，华泰证券和红杉资本此次的战略合作将实现优势互补。华泰证券可强化红杉资本在国内投行业务领域及A股市场上的影响力和渗透力，红杉资本则可以给华泰证券导入其在TMT(科技、娱乐和电信）等新兴行业内的投资项目、投资经验以及全球渠道。

华泰证券上周五收报29.63元，近一个月累计上涨6.9%。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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