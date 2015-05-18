华泰证券今天起路演 锁定马化腾、平安等13名基础投资者（更新版）

(新增记者会内容、更新基础投资者中文名称)

路透香港5月18日 - 中国大型券商--华泰证券（HTSC）(601688.SS) 周一开始其高至52亿美元香港IPO（首次公开发售）路演，并已锁定腾讯(0700.HK)主席马化腾、中国平安(601318.SS)等13名基础投资者，合共认购其逾四成发售股份。

华泰证券董事长吴万善在记者会上称，是次H股认购反应热烈，只能挑选一部分对华泰证券的战略非常认同的，作为基础投资者。

华泰证券设定招股价区间为每股20.68-24.8港元，发售14亿股新H股股，集资289.5-347.2亿港元（37-45亿美元）。假设超额配售权获得行使，最终集资额将增至最多52亿美元。

据销售文件显示，该公司已锁定13名基础投资者合共认购约19亿美元的股份，单个认购金额介乎0.5-2亿美元，并设有六个月禁售期。其中，马化腾与平安 2318.HK 旗下QDII基金的认购金额均为1亿美元。（见下表）

华泰证券今天开始路演，预计6月1日在联交所正式挂牌上市，上市编号为“6886.HK”。联席保荐人为华泰金融、摩根大通(JPM.N)以及瑞银UBSG.VX。

以招股价上限计，华泰证券H股上市后市值约1,448-1,736亿港元（187-224亿美元）。

以下为各基础投资者认购金额：

投资者 认购金额（亿美元）

1. 高瓴资本 2

2. 网易与丁磊 2

3. 富邦人寿 2

4. 新华资产管理 2

5. 工银理财 2

6. Sequoia Gopher 2

7. 惠理 1.5

8. 马化腾 1

9. 平安旗下QDII基金 1

10. OZ Funds 1

11. Glow Land 1

12. 信达汉石 1

13. Myriad 0.5

共计 19

（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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