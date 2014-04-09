华泰证券牵手网易 开展网上证券等方面深度合作

路透上海4月9日 -中国大型券商--华泰证券股份有限公司(601688.SS)周三公告称，公司今日拟与网易(NTES.O)签署战略合作协议，双方将在品牌推广、网上证券业务等方面进行深度合作。这是继腾讯(0700.HK)和国金证券(600109.SS)之后，又一例互联网券商合作案例。

公告显示，网易将利用旗下各业务平台的宣传资源给予华泰证券进行品牌包装、产品推广、业务接入、平台支撑、营销活动等多层面的支持。网易或其关联公司在相关产品或频道增加证券开户功能或入口，并引导用户在华泰证券开户，该项合作为排他性合作。

此外，在其他例如研究咨询业务方面、资产管理业务方面等，双方也会在将来探讨进一步合作的可能性。在上述合作基础上，网易将借助双方的专业服务能力，在客户共享的原则下，打造全新的财经资讯服务和理财平台，为用户提供高效快捷、个性化定制的金融服务，进一步实现在互联网金融领域的深度布局。

公告称，华泰证券将最终建成一个借助搜索技术、移动技术、支付技术、数据挖掘技术，上承专业机构，下接大众市场的集网上证券开户+财经资讯服务+理财产品销售+网上交易+投资者社区于一体的开放式第三方金融信息与交易服务平台。

华泰证券周二收报8.16元人民币， 近一个月累计上涨3.8%。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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