华泰证券拟定向增发A股筹资至多260亿元 补充公司资本金

路透上海5月26日 - 中国大型券商--华泰证券(601688.SS)(6886.HK)周五盘后公告称，拟定向增发A股，筹资不超过260亿元人民币，补充公司资本金和营运资金。

公告显示，本次非公开发行的对象为不超过十名的特定投资者，包括境内产业投资者、基金公司、证券公司、财务公司、保险机构等。发行价格低于发行期首日前20个交易日均价的90%，A股发行数量不超过10.89亿股。

公告称，本次募集资金主要用于：进一步扩大融资融券和股票质押等信用交易业务规模；扩大固定收益产品投资规模，增厚公司优质流动资产储备；增加对境内全资子公司的投入；增加对香港子公司的投入，拓展海外业务；加大信息系统的资金投入，持续提升信息化工作水平等。

“在当前以净资本为核心的监管体系下，公司扩大传统业务优势、开展创新业务、开发创新产品，都需要有雄厚的资本金支持，净资本是公司未来发展的关键因素。”华泰证券指出。

华泰证券A股周五收报17.39元，涨0.02元或0.12%。（完）