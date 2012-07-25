华为上半年营业利润同比降22%

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透上海7月25日电---全球第二大电信设备企业--中国华为技术HWT.UL周二稍晚公布上半年业绩显示,期间营业利润为87.9亿元人民币,同比下降22%,但公司对全年业绩则表示乐观.
公司新闻稿引述华为首席财务官孟晚舟表示,"2012年公司明确了管道战略,实施有效增长,提升效率的策略,推动经营效益及运作效率持续提升.公司对全年经营情况和盈利能力保持较为乐观的预期."
华为并公布,上半年实现销售收入1,027亿元人民币,同比增长5.1%.
华为今年初曾定下今年营收增长15-20%的目标.公司发言人Scott Sykes对路透表示,华为仍有信心全年达到15-20%的营收增长目标.
有分析师指出,对於华为及中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)等中资电信设备厂商而言,下半年前景可能好一些,因为中国国内的电信运营商的投资将会上升.
全球主要的电信设备生产商近日陆续公布业绩,均不太理想.例如全球最大的电信设备商爱立信(ERICb.ST)第二季核心获利不如预期,阿尔卡特朗讯ALUA.PA和诺基亚西门子第二季出现亏损.
中国另一家通讯设备大厂--中兴通讯近日公告称,预计上半年净利润同比下降60-80%,因投资收益下降及汇兑损失等.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
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