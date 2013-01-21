（更正）华为2012年净利增33% 营收增8%

1-2月中国国企利润总额3018.6亿元 同比增长40.3%--财政部
路透北京3月27日 - 中国财政部周一公布，1-2月国有企业实现利润总额3,018.6亿元人民币，同比增长40.3%。其中中央企业利润总额2,346.1亿元，同比增长23.7%；地方国有企业利润总额672.5亿元，同比增长164.2%。
(更正:因英文原文有误,内文第二段应为"未经审计的净利",非"经审计的净利")
路透北京1月21日 - 全球第二大电信设备制造商及第六大手机厂商华为HWT.UL2012年净利增长33%,扭转了2011年净利下滑的局面,这归功于新的电信项目及智能手机的销售.
华为首席财务官孟晚舟(Cathy Meng)在媒体简报会上表示,该公司2012年未经审计的净利为154亿元人民币(25亿美元),2011年为116亿元人民币.
2012年营收增长8%至2,202亿元人民币.
华为轮值首席执行官郭平在给员工的新年致辞中称,该公司净利将在24亿美元左右,营收将超过350亿美元.(完)
(编译 兰秀娟; 审校 蔡美珍)
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路透北京3月27日 - 中国财政部周一公布，1-2月国有企业实现利润总额3,018.6亿元人民币，同比增长40.3%。其中中央企业利润总额2,346.1亿元，同比增长23.7%；地方国有企业利润总额672.5亿元，同比增长164.2%。
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