华为预计今年4G设备营收超20亿美元

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透新加坡9月18日（记者 李千仪） - 华为高管周三称，随着中国和欧洲等全球电信运营商扩大网络，公司预计今年4G设备销售收入将超过20亿美元。
他们对记者称，尽管4G LTE网络的视频流媒体和互联网下载速度更快，该技术成为全球主流仍需要LTE智能手机的成本下降。
华为LTE业务副总裁周跃峰指出，LTE智能手机价格仍高于不使用LTE技术的手机，这很正常。
周跃峰表示，目前全球有1亿4G LTE用户，占移动用户总数的比例不大。到2016年，使用4G的用户数量将达到10亿，占移动用户总数的一半还多。
周跃峰称，我们预计到2015年左右，包括LTE的多模式智能手机的价格将和普通的智能手机差不多；到那时，LTE智能手机所占的比例将大幅增加。
研究公司IHS iSuppli称，受益于中国、日本和德国等主要市场的网络扩张，2013年4G LTE基础设施支出将达到243亿美元，接近2012年87亿美元支出的三倍。
华为无线网络营销副总裁蔡孟波表示，去年华为LTE营收无足轻重，但是今年上半年迅速增加至10亿美元。2013年全年，LTE营收有望超过20亿美元。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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