华为预计今年4G设备营收超20亿美元

路透新加坡9月18日（记者 李千仪） - 华为高管周三称，随着中国和欧洲等全球电信运营商扩大网络，公司预计今年4G设备销售收入将超过20亿美元。

他们对记者称，尽管4G LTE网络的视频流媒体和互联网下载速度更快，该技术成为全球主流仍需要LTE智能手机的成本下降。

华为LTE业务副总裁周跃峰指出，LTE智能手机价格仍高于不使用LTE技术的手机，这很正常。

周跃峰表示，目前全球有1亿4G LTE用户，占移动用户总数的比例不大。到2016年，使用4G的用户数量将达到10亿，占移动用户总数的一半还多。

周跃峰称，我们预计到2015年左右，包括LTE的多模式智能手机的价格将和普通的智能手机差不多；到那时，LTE智能手机所占的比例将大幅增加。

研究公司IHS iSuppli称，受益于中国、日本和德国等主要市场的网络扩张，2013年4G LTE基础设施支出将达到243亿美元，接近2012年87亿美元支出的三倍。

华为无线网络营销副总裁蔡孟波表示，去年华为LTE营收无足轻重，但是今年上半年迅速增加至10亿美元。2013年全年，LTE营收有望超过20亿美元。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。