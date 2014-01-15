华为去年未经审计营业利润增逾40%

* 2013年未经审计的营业利润达286-294亿元人民币，2012年经审计利润为199.6亿

* 营收可能介于2,380-2,400亿元人民币之间

路透北京1月15日 -中国电信设备制造商--华为技术有限公司公布称，2013年未经审计营业利润增长逾40%。该公司在新兴市场扩张业务，以抵消因网络间谍指控而造成的收入增长受损。

华为是全球第二大电信设备制造商。该公司过去一年饱经动荡，不仅被关在美国和澳洲数十亿美元的网络市场大门之外，又因网络安全问题受到英国当局调查。

为此，这家未上市的公司寄望于发展中市场和欧洲业务。该公司在欧洲地区建设4G移动网络取得了进展。

华为多次重申与中国政府不存在谍报方面的联系。该公司周三公布称，2013年未经审计营业利润为286-294亿元人民币，较2012年经审计的营业利润199.6亿元人民币增长43.3%。

营收达到2,380-2,400亿元人民币，增幅为8%，低于10%的目标增幅。

华为将在今年第二季公布经审计的去年财报。在电信设备销售方面，该公司排在瑞典爱立信(易利信,Ericsson)(ERICb.ST)之后。

华为成立于1987年，因在电信设备领域的销售突飞猛进而闻名，其销售超越了思科(CiscoSystems)(CSCO.O)、阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALU.PA、Nokia SiemensNetworks NOKI.UL和中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)等竞争对手。

该公司的旗舰运营商业务向电信运营商出售设备，2012年该业务营收占总营收的近75%。

在美国，华为打算在成熟的智能手机市场分得一杯羹，不过其将面对苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)已形成的竞争格局，有一场硬仗要打。

华为表示，去年全球范围内智能手机出货量达到5,200万部，公司目标是6,000万部。

据StrategyAnalytics，2013年第三季华为市占率为5.1%，成为全球第三大智能手机制造商，不过与三星和苹果相比仍是相形见绌，后两者市占率分别为35.2%和13.4%。

华为首席财务官孟晚舟表示，消费产品和企业业务在2013年为华为贡献了30%的营收。(完)

(编译 朱晓军/杜明霞/田建华; 审校 王洋/隋芬/艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。