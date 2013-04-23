华为预计到2017年面向企业的网络设备销售将增至100亿美元

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透香港4月23日 - 全球第二大电信设备制造商--中国华为预计，到2017年面向企业的网络设备销售将增长至100亿美元，不过这一数字较之前的目标有所降低。
“到2017年，如果能实现100亿美元的营收，对我来讲已经非常不错了，”华为轮值CEO之一和常务副总裁徐直军在深圳的分析师会议上表示。
华为高层主管去年表示，公司已设定2017年企业销售150亿美元目标。
华为营收主要来自三个事业集团。核心事业为向电讯运营商销售设备，消费事业集团则是向终端用户销售手机及平板电脑。
华为的企业部门向企业销售网络设备。去年企业部门营收115亿元人民币(19亿美元)。
徐直军周二亦表示，华为预估IT事业今年营收8-10亿美元。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 张涛)
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