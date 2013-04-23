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中国财经 | 2013年 4月 23日 星期二 13:32 BJT

华为预计到2017年面向企业的网络设备销售将增至100亿美元

路透香港4月23日 - 全球第二大电信设备制造商--中国华为预计，到2017年面向企业的网络设备销售将增长至100亿美元，不过这一数字较之前的目标有所降低。

“到2017年，如果能实现100亿美元的营收，对我来讲已经非常不错了，”华为轮值CEO之一和常务副总裁徐直军在深圳的分析师会议上表示。

华为高层主管去年表示，公司已设定2017年企业销售150亿美元目标。

华为营收主要来自三个事业集团。核心事业为向电讯运营商销售设备，消费事业集团则是向终端用户销售手机及平板电脑。

华为的企业部门向企业销售网络设备。去年企业部门营收115亿元人民币(19亿美元)。

徐直军周二亦表示，华为预估IT事业今年营收8-10亿美元。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 张涛)

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