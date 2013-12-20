华为称明年将签50份4G网络新合同

人行副行长称将扎实推进互联网金融清理整顿 筑牢防范金融风险长效机制
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
路透上海12月20日 -在中国政府本月初刚宣布发放三张4G牌照后，全球第二大电信设备制造商--华为称，预计明年将再签署50份4G网络新合同，约占现有已签合同数量的两成。
上述数据来自于该公司周五举办的一次新闻会前提供的材料。
会议材料并显示，预计该公司明年4G设备营收将倍增至40亿美元；无线市场销售方面，收入目标为129亿美元，保持10%的增长。
截至目前，华为在全球范围内已签署241份4G网络合同。(完)
(发稿 林琦；撰写 李宏薇; 审校 林高丽)
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路透北京1月24日 - 中国股市沪综指周二收升，为连续第三日上涨。分析师表示，今日大盘继续小幅反弹，金融股和周期股走势坚挺，但中小盘股则表现疲弱。由于投资者对节后走势仍有分歧，加之春节长假不确定性大，市场成交依旧清淡。
路透香港1月24日 - 业务在中国内地的瑞安房地产周二称，其合营公司投得武汉一幅土地，该公司的出资额预计约14.1亿元人民币。