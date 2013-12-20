华为称明年将签50份4G网络新合同

路透上海12月20日 -在中国政府本月初刚宣布发放三张4G牌照后，全球第二大电信设备制造商--华为称，预计明年将再签署50份4G网络新合同，约占现有已签合同数量的两成。

上述数据来自于该公司周五举办的一次新闻会前提供的材料。

会议材料并显示，预计该公司明年4G设备营收将倍增至40亿美元；无线市场销售方面，收入目标为129亿美元，保持10%的增长。

截至目前，华为在全球范围内已签署241份4G网络合同。(完)

(发稿 林琦；撰写 李宏薇; 审校 林高丽)

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