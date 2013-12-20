华为称明年将签50份4G网络新合同

在中国政府本月初刚宣布发放三张4G牌照后，全球第二大电信设备制造商--华为称，预计明年将再签署50份4G网络新合同，约占现有已签合同数量的两成。截至目前，华为在全球范围内已签署241份4G网络合同。 图为华为logo。路透