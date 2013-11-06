华为拟投资6亿美元开发5G技术

三星电子称将销售盖乐世Note7翻新机
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透北京11月6日 -中国电信设备制造商华为周三在声明中称，公司准备在2018年前至少投资6亿美元，用于5G技术的研究与创新。
华为轮值CEO徐直军表示，“我们在继续提升现有4G网络能力的同时，计划在未来五年内至少投资6亿美元，用于5G移动网络技术的研究与创新（不含产品化投资）”，以满足消费者对高速网络的需求。
华为认为2020年起有望实现5G移动网络的商用，届时移动宽带用户峰值速率将是当前4G网络速度的100倍。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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