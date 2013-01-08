独家：美国核武实验室发现中国造网络交换机 已部分拆除

路透伦敦1月7日（记者 Steve Stecklow） - (本文由路透中文网编译提供)

美国核武器实验室洛斯·阿拉莫斯国家实验室（LANL）的信件显示，该实验室近期发现其计算机系统包含一些中国制造的网络交换机，他们出于国家安全考虑已更换了至少其中两台。

根据路透看到的信件副本，该实验室在信中写道，实验室中安装了中国杭州华三通信技术有限公司（H3C Technologies Co）制造的网络交换机。华三通信技术有限公司最初是中国华为技术有限公司和美国科技公司3Com的一家合资企业，2010年被惠普（HP）收购。这封信件上签署的日期是2012年11月5日。

这样的发现令美国负责国家安全部门的采购活动遭到质疑。美国政府和国会已对华为以及其与中国军方和政府的关系表示担心。华为是世界第二大通信设备厂商，该公司否认其产品存在任何安全风险，亦澄清与中国军方没有关系。

网络交换机被用于管理电脑网络上的数据流通，安装在该实验室的中国制造的交换机确切数量、这些设备何时及如何获得、是否被放置在敏感系统中、以及会否构成安全危险，这一切目前仍不清楚。洛斯·阿拉莫斯国家实验室负责维护美国的核武库，世界上第一颗原子弹便是由该实验室设计的。

该实验室一位发言人已就此事接受美国能源部国家核安全局（NNSA）的质询，NNSA则拒绝对此发表评论。

这封信由该实验室代理首席信息官所写，收件人是NNSA负责安保的助理经理。信件内容显示，该实验室一位网络工程师去年10月就提醒过相关官员其网络中开始安装华三通信技术有限公司的设备。

信件称，一个专家组已经开始调查此事，专家组部分成员来自该实验室的反情报侦察专家，他们“调查的重点是敏感网络”。信件写道，该实验室“认为一个网络上安装的少量交换机是华三通信技术有限公司的产品，两台交换机已分别被更换”。(完)