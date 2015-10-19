华为称计划未来五年投入10亿美元扶持开发者合作伙伴

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港10月19日 - 中国信息与通信解决方案供应商--华为周一宣布，将在五年内投入10亿美元实施“沃土开发者使能计划”，打造面向开发者伙伴的开发使能平台和联合创新。
华为常务董事兼产品与解决方案总裁丁耘在首届华为开发者大会上宣布这计划。
“华为坚持聚焦ICT基础设施，向开发者伙伴开放创新领先的ICT能力，打造面向运营商和企业市场的开放环境和使能平台，支持和帮助开发伙伴业务创新，快速响应和满足客户业务需求，实现商业成功。”
在技术和解决方案方面，华为为开发者提供的ICT（Information and communication technology，信息与通信）开放能力覆盖云计算、大数据、物联网、移动宽带、SDN、移动办公等技术领域。在市场方面，以商业合作为核心，以技术合作及人才培养为支撑，帮助合伙伴商业成功。（完）
(记者 李宜穆/梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)