华为称计划未来五年投入10亿美元扶持开发者合作伙伴

路透香港10月19日 - 中国信息与通信解决方案供应商--华为周一宣布，将在五年内投入10亿美元实施“沃土开发者使能计划”，打造面向开发者伙伴的开发使能平台和联合创新。

华为常务董事兼产品与解决方案总裁丁耘在首届华为开发者大会上宣布这计划。

“华为坚持聚焦ICT基础设施，向开发者伙伴开放创新领先的ICT能力，打造面向运营商和企业市场的开放环境和使能平台，支持和帮助开发伙伴业务创新，快速响应和满足客户业务需求，实现商业成功。”

在技术和解决方案方面，华为为开发者提供的ICT（Information and communication technology，信息与通信）开放能力覆盖云计算、大数据、物联网、移动宽带、SDN、移动办公等技术领域。在市场方面，以商业合作为核心，以技术合作及人才培养为支撑，帮助合伙伴商业成功。（完）