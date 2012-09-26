华为澳洲分公司董事敦促母公司考虑在澳洲上市--报纸

路透悉尼9月26日电---澳洲金融评论报周三报导称,中国电信设备制造商华为澳洲分公司的一名董事表示,华为应考虑在澳洲上市,以缓和安全疑虑.华为目前被禁止参与澳洲380亿美元宽带网络的项目竞标.

该报援引华为澳洲分公司董事John Brumby的话称,他已经敦促华为考虑在澳洲建立一座研究与科技中心,并最终在当地股市挂牌.

Brumby表示,华为澳洲的董事会将在未来数月与母公司讨论其他的本地化举措,此前华为总裁兼创始人任正非承诺,将把在澳洲取得的获利全部再投资於澳洲.

华为澳洲的董事还包括前澳洲外长唐纳(Alexander Downer).(完)

--编译 徐文焰;审校 王兴亚

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