华为并未认真考虑近期在澳洲上市--消息人士

美联储官员称联储准备升息 前提是经济继续成长且有财政刺激（更新版）
路透纽约2月15日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一如预期那样为经济提供刺激，美国联邦储备委员会(美联储)准备在未来几个月上调利率。
路透悉尼9月26日电---两名消息人士称,中国电信设备制造商华为尚未认真考虑立即在澳洲上市.华为目前被禁止参与澳洲380亿美元宽带网络的项目竞标.
这两名要求匿名的消息人士称,在澳洲上市是华为澳洲分公司的长期选项之一.
"优先任务是看看能否在澳洲建立一座研究和科技中心.在本地上市则是未来5-10年的选项之一."其中一名消息人士称.
澳洲金融评论报周三报导称,华为澳洲分公司的一名董事表示,华为应考虑在澳洲上市,以缓和安全疑虑.(完)
--编译 徐文焰;审校 张若琪
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