版本:
中国
国际财经 | 2012年 9月 26日 星期三 14:10 BJT

华为并未认真考虑近期在澳洲上市--消息人士

路透悉尼9月26日电---两名消息人士称,中国电信设备制造商华为尚未认真考虑立即在澳洲上市.华为目前被禁止参与澳洲380亿美元宽带网络的项目竞标.

这两名要求匿名的消息人士称,在澳洲上市是华为澳洲分公司的长期选项之一.

"优先任务是看看能否在澳洲建立一座研究和科技中心.在本地上市则是未来5-10年的选项之一."其中一名消息人士称.

澳洲金融评论报周三报导称,华为澳洲分公司的一名董事表示,华为应考虑在澳洲上市,以缓和安全疑虑.(完)

--编译 徐文焰;审校 张若琪

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐